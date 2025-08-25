Мъж откри ничия земя в Европа и я обяви за своя държава - ето къде

Той конституция, започва да издава дигитално гражданство и привлича малка онлайн общност от симпатизанти

През 2019 г. 20-годишен австралиец стъпва върху ивица ничия земя между Хърватия и Сърбия и я обявява за нова държава – Свободната република Вердис, като провъзгласявайки себе си за първи президент, предава The Gardian.

Даниел Джаксън открива територията от 7 кв. км, известна като Горня Сига, която не е включена в официални гранични споразумения. Тя е ивица от 1,6 хектара земя между Сърбия и Хърватия – територия, непретендирана от нито една държава след разпадането на Югославия. След като поставя зелено-жълто знаме, той обявява планове за еко-ориентирана микронация, посветена на възобновяемата енергия и опазването на природата. Въпреки че никое правителство не признава Вердис, Джаксън създава конституция, започва да издава дигитално гражданство и привлича малка онлайн общност от симпатизанти. Засега Вердис съществува повече като идея, отколкото като реална територия.

Днес, шест години по-късно, Джаксън е на 20, живее в изгнание в Дувър, Великобритания, но се смята за президент на държава, която според международното право може би наистина има основания да съществува. Сърбия приема, че Дунав е границата ѝ, докато Хърватия се позовава на стари кадастрални карти. Между двете дефиниции остават територии без установена национална принадлежност – юридически сиви зони, каквато е и Вердис.

Въпреки че в началото проектът е по-скоро тийнейджърска игра, с времето Джаксън и екипът му създават напълно функциониращо микроуправление. Вердис има свои закони, конституция, правителство, знаме, гражданство (с над 400 одобрени кандидатури от 15 000 подадени) и дори паспорти. Въпреки това, опитите за реално заселване се сблъскват с тежка съпротива – през 2023 г. хърватската полиция насилствено премахва група вердисийци от територията, забранявайки доживотно на Джаксън и вицепрезидента му да влизат в страната. Това прави физическият достъп до земята почти невъзможен, тъй като Вердис се намира от хърватската страна на Дунав.

Джаксън работи като независим разработчик в Roblox и отделя значителна част от времето и личните си средства, за да поддържа каузата на Вердис жива – създава онлайн кампании, учи сръбски и хърватски, поддържа връзки с НПО организации и дори финансира пътуванията на министрите. Финансирането идва от дарения, стоки, а наскоро и от криптовалута, чрез която бяха набрани над $37 000. Въпреки че управлението е доброволческо, то функционира с изненадваща сериозност – кабинетът на Вердис е съставен от седем министри, а самият Джаксън води дипломатическа дейност в страни от Югоизточна Европа.

Най-неочаквано, сред всички сериозни дипломатически и юридически амбиции, Джаксън мечтае и за участие на Вердис в Евровизия. С усмивка признава, че би било невероятно микронацията да се появи на сцената на конкурса, особено при положение, че вече имат „доста добри връзки“ с участници – включително Люк Блек, сръбският представител през 2023 г., който е симпатизант на Вердис.

Въпреки безкрайните юридически пречки, технически и дипломатически бариери, Джаксън не спира да вярва, че заселването на Вердис ще се осъществи. Засега плановете за постоянно присъствие са блокирани от хърватските гранични сили, които вече са инсталирали камери и реагират мигновено на всяко приближаване. Въпреки това, президентът вярва, че това е въпрос на време – не на „дали“, а на „кога“. Той е убеден, че с международен натиск, евентуална смяна на властта в Хърватия и поддържане на легитимни претенции, Вердис ще се върне на картата. Иронично, въпреки личните си усилия, Джаксън планира да се оттегли от властта, веднага след като държавата бъде призната: „Искам да бъда просто нормален гражданин.“

