Свят Наша съседка въвежда таван на надценките за близо 3000 стоки

Наша съседка въвежда таван на надценките за близо 3000 стоки

bTV Бизнес екип

Цена на кои стоки няма да бъде променяна?

В разгарът на масовите протести в Сърбия, насочени срещу корупцията и с искания за предсрочни избори, президента Александър Вучич обяви нов социално-икономически пакет. Сред ключовите мерки е въвеждането на таван на надценките от 20% върху близо 3000 стоки в търговските вериги. Освен това, се въвеждат ограничения на лихвите по потребителските кредити до 7,5% и намаление с половин пункт по ипотечните заеми, предава БНР. 

Снимка: iStock

На специална пресконференция Вучич представи пред медиите 23 пазарски кошници със стоки, за които ще се прилага новата мярка. В списъка влизат основни продукти като бебешки принадлежности, сапун, галантерия, кафе, чай, безалкохолни напитки, ориз, грис, брашно, яйца, млечни продукти, месо, колбаси и др. Той подчерта, че оттук нататък няма да е възможно да се манипулират цените чрез преетикетиране или поставяне на по-скъпи версии на същите продукти.

Минна компания откри златно находище на 200 км от София

"Никой вече няма да може да спекулира с цените", заяви категорично Вучич. Той даде пример с варените колбаси, при които досега търговци поставяли по-скъп етикет на същия продукт. "Това свърши. Отсега всяка надценка ще бъде максимум 20%. Държавата повече няма да бъде мамена", подчерта той.

Сред другите икономически мерки е и намалението на цените на тока и дървата за огрев за най-бедните социални групи. Президентът уточни, че очаква предложените регулации да бъдат приети с правителствено постановление още следващата седмица, а влизането им в сила е планирано за началото на септември.

Вучич коментира и масовите митинги "Граждани срещу блокадите", организирани като отговор на протестите. По данни на вътрешното министерство в тях са участвали около 70 000 души, а президентът обеща, че следващата събота ще има подобни прояви в 100 града, с над 100 000 участници. Въпреки конфронтацията, Вучич заяви, че няма алтернатива на диалога с протестиращите – дори с тези, които го обиждат публично: "Те са граждани на тази страна и аз съм длъжен да ги уважавам".

Най-изгодните дестинации за заснемане на филм: Къде продуцентите спестяват най-много?

В заключение, сръбският президент изрази благодарност към руския посланик Александър Боцан-Харченко, който заявил пред руска медия, че Западът се стреми да замени Вучич с по-удобен за ЕС кандидат. Президентът определи изказването като пример за "коректност" в международните отношения.

