Цена на кои стоки няма да бъде променяна?

В разгарът на масовите протести в Сърбия, насочени срещу корупцията и с искания за предсрочни избори, президента Александър Вучич обяви нов социално-икономически пакет. Сред ключовите мерки е въвеждането на таван на надценките от 20% върху близо 3000 стоки в търговските вериги. Освен това, се въвеждат ограничения на лихвите по потребителските кредити до 7,5% и намаление с половин пункт по ипотечните заеми, предава БНР.

Снимка: iStock

На специална пресконференция Вучич представи пред медиите 23 пазарски кошници със стоки, за които ще се прилага новата мярка. В списъка влизат основни продукти като бебешки принадлежности, сапун, галантерия, кафе, чай, безалкохолни напитки, ориз, грис, брашно, яйца, млечни продукти, месо, колбаси и др. Той подчерта, че оттук нататък няма да е възможно да се манипулират цените чрез преетикетиране или поставяне на по-скъпи версии на същите продукти.

"Никой вече няма да може да спекулира с цените", заяви категорично Вучич. Той даде пример с варените колбаси, при които досега търговци поставяли по-скъп етикет на същия продукт. "Това свърши. Отсега всяка надценка ще бъде максимум 20%. Държавата повече няма да бъде мамена", подчерта той.

Сред другите икономически мерки е и намалението на цените на тока и дървата за огрев за най-бедните социални групи. Президентът уточни, че очаква предложените регулации да бъдат приети с правителствено постановление още следващата седмица, а влизането им в сила е планирано за началото на септември.

Вучич коментира и масовите митинги "Граждани срещу блокадите", организирани като отговор на протестите. По данни на вътрешното министерство в тях са участвали около 70 000 души, а президентът обеща, че следващата събота ще има подобни прояви в 100 града, с над 100 000 участници. Въпреки конфронтацията, Вучич заяви, че няма алтернатива на диалога с протестиращите – дори с тези, които го обиждат публично: "Те са граждани на тази страна и аз съм длъжен да ги уважавам".

В заключение, сръбският президент изрази благодарност към руския посланик Александър Боцан-Харченко, който заявил пред руска медия, че Западът се стреми да замени Вучич с по-удобен за ЕС кандидат. Президентът определи изказването като пример за "коректност" в международните отношения.

