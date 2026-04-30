Amazon обмисля да продава...AI чипове?

Amazon заяви, че може да започне да продава своите AI чипове Trainium на външни клиенти в рамките на две години, което ще постави облачния гигант в по-пряка конкуренция с Nvidia, пише The Business Insider.

По време на разговора с инвеститорите в сряда главният изпълнителен директор Анди Джаси каза: „има голям шанс“ компанията да започне да предлага цели стойки с Trainium чипове извън собствения си облак „през следващите няколко години“. Това дава по-ясна времева рамка спрямо по-ранните му коментари в писмото до акционерите от април, където само посочваше, че разширяването може да се случи „в бъдеще“.

Говорител на Amazon потвърди пред Business Insider, че това е първият път, когато компанията предоставя конкретен срок.

Настояща достъпност и конкуренция с Nvidia

В момента Trainium е достъпен единствено като облачна услуга чрез Amazon Web Services. Компанията отдава под наем този изчислителен AI капацитет през интернет.

Продажбата на физически стойки с Trainium чипове би представлявала радикална промяна на бизнес модела и на практика би превърнала Amazon в чип компания. Това също би поставило Amazon в по-директна конкуренция с Nvidia – потенциално неудобна ситуация, тъй като Amazon все още разчита силно на Nvidia за доставки на GPU за своята облачна услуга.

Огромно търсене и приходи

„Имаме такова търсене от различни компании, които ще погълнат всичко, което произведем, че трябва да решаваме колко ще разпределяме“, каза Джаси по време на разговора.

Джаси добави, че чрез облачната услуга на Trainium са натрупани „приходни ангажименти“ за 225 милиарда долара от компании като OpenAI, Anthropic и Uber, въпреки че не уточни продължителността на договорите. По-общо Джаси заяви, че Amazon вече е „една от трите най-големи компании за центрове за данни по отношение на чипове в света“, позовавайки се на разрастващото се портфолио от AI чиповете Trainium и CPU процесорите Graviton.

„Ние сме наистина необичайно добре позиционирани за повратната точка, която наблюдаваме“, каза Джаси.

Пазарна реакция и капиталови разходи

Цената на акциите на Amazon се покачи с почти 3% в извънборсовата търговия, поставяйки я на път към рекорд в четвъртък. Кварталните резултати на компанията надминаха очакванията на Wall Street, въпреки че разходите за разширяване на центровете за данни остават високи.

Amazon се намира в разгара на агресивен инвестиционен цикъл в областта на изкуствения интелект, който се очаква да струва около 200 милиарда долара тази година, подчертавайки колко централна е новата технология за стратегията на компанията.

Стратегически партньорства

През февруари Amazon сключи ново партньорство с OpenAI, като се ангажира да инвестира 50 милиарда долара в AI лабораторията. В замяна OpenAI се съгласи да използва чиповете Trainium на Amazon и съвместно да разработва персонализирани модели и нова AI агентна услуга, която ще работи през облачната платформа на Amazon.

По същото време Amazon задълбочи успешните си взаимоотношения с Anthropic. През април облачният гигант съобщи, че ще инвестира до още 25 милиарда долара в стартъпа, добавяйки към вече поетия ангажимент от 8 милиарда. Anthropic се е ангажирал да закупи Trainium чипове на стойност 100 милиарда долара.

Финансови перспективи

В годишното си писмо до акционерите Джаси посочи, че бизнесът с чипове на Amazon е на път да генерира повече от 20 милиарда долара приходи тази година, като добави, че цифрата би могла да достигне 50 милиарда, ако звеното работеше като самостоятелна компания, продаваща на външни доставчици.