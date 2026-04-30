Цената на природния газ на хъба TTF е 47 евро за мегаватчас

bTV Бизнес екип

Референтната цена в този сегмент за днес е 46,94 евро за мегаватчас

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 47,115 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 47,150 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 46,863 евро за мегаватчас. 

Компания, която ще произвежда летящи коли, влиза в България (ВИДЕО)

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 април, е 46,94 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 46,22 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,94 евро за мегаватчас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата