Цената на природния газ на хъба TTF е 47 евро за мегаватчас

Референтната цена в този сегмент за днес е 46,94 евро за мегаватчас

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 47,115 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 47,150 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 46,863 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 април, е 46,94 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 46,22 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,94 евро за мегаватчас.

