Вдигат заплатите на учителите с 5%

Какви са заплатите на учителите към момента?

Подписаха анекс към Колективния трудов договор (КТД), с който се променя заплатата на работещите в сферата на предучилищното и училищното образование. Заплатите се вдигат с 5%. Това съобщиха от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, цитиран от БНР.

В анекса е предвидено индексиране както на работните заплати, така и на лекторските часове и работното облекло. Промяната на възнагражденията обхваща педагогическия и непедагогическия персонал и покрива официалната инфлация в страната за 2025 г.

Индексацията влиза в сила от 1 януари 2026 година.

Какви са заплатите на учителите към момента?

Снимка: bTV

През миналата година, заплатите на учителите претърпяха ръст и от 15%. Така най-ниската основна заплата стана 2131 лв. Старши учители и възпитатели получават възнагражзение от 2198 лв., а директори между 2596 и 2665 лв.

Над 2400 лева бе минималната заплата за заместник-директор, а ако има придобита първа степен на кариерно развитие тя ще е 2470 лева.

Ежегодното вдигане на заплатите е една от основните мярки за мотивиране на младите хора да изберат да учат професията и за справяне с недостига на педагогически специалисти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN