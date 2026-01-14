Луксозна верига магазини обяви фалит

Това е първия фалит на голям търговец на дребно за 2026 г.

Saks Global, компанията майка на луксозния търговец на дребно Saks Fifth Avenue, подаде молба за защита от фалит във вторник късно вечерта. Компанията се бореше с тежко задлъжняло бреме след закупуването на конкурента си Neiman Marcus през 2024 г., съобщава CNN.

Първият фалит за годината

Снимка: Getty Images

Веригата бележи първия фалит на голям търговец на дребно за 2026 г. В началото на януари Марк Метрик се оттегли от поста главен изпълнителен директор и предаде юздите на Ричард Бейкър, изпълнителен председател на Saks Global. По-малко от две седмици по-късно обаче Бейкър напусна поста главен изпълнителен директор .

През последните години американците промениха навиците си за търговия на дребно и някои традиционни търговци на дребно се затрудняват да се справят с тях. Много купувачи са се разочаровали от пазара на луксозни стоки, оплаквайки се от по-високи цени на по-нискокачествени артикули. А тези, които все още пазаруват луксозни стоки, все по-често купуват от самите марки, използвайки стратегия за директно обслужване на потребителите, като елиминират посредници като универсалните магазини.

Луксозният сегмент

Снимка: Getty Images

Несигурната икономика през последната година не е помогнала, като потребителските настроения са на ръба , забавящият се пазар на труда засилва безпокойството, а мнозинството американци обвиняват Белия дом за вредата върху икономиката, според скорошно проучване на CNN.

„С подкрепата на ключовите си финансови заинтересовани страни, Saks Global започна доброволни дела по глава 11 в Съда по несъстоятелност на САЩ за Южния окръг на Тексас („Съда“), за да улесни текущата си трансформация“, обяви компанията в изявление .

Като част от подаденото заявление, Ричард Бейкър се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Saks Global, а бившият шеф на Neiman Marcus Джефроа ван Реймдонк ще поеме поста чрез процедура по несъстоятелност.

Повече за компанията

Снимка: Getty Images

Saks Global е продукт на сделка от 2024 г. между собственика на Saks, HBC, за придобиване на Neiman Marcus за 2,65 милиарда долара. Целта беше да се създаде луксозен гигант, който да може да си върне част от контрола от отделните марки, като преговаря за по-ниски цени, като същевременно привлича купувачите обратно в магазините.

Вместо това, според съобщенията, Saks се е затруднявал да плаща на доставчиците, което е обтегнало тези взаимоотношения и е разпалило опасения за евентуален фалит месеци преди търговецът на дребно да подаде молба за защита.

В изявлението си в сряда Saks Global заяви, че е осигурила финансиране от длъжник във владение на имуществото си в размер на 1 милиард долара, което „ще осигури достатъчна ликвидност за финансиране на операциите и инициативите за преструктуриране на Saks Global“. Групата облигационери също така се съгласи да осигури допълнителни 500 милиона долара финансиране при обявяване на фалит, съобщиха от компанията.

