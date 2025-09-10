Купена за 53 евро, продадена за 2600 евро: Колко реално струва една чанта на Dior?

Скандалът, който разтърси светът на модата

Ако сте любители на модата няма как да не сте си мечтали за оригинална чанта на Dior или друга луксозна марка. От Кари Брадшоу до Парис Хилтън, чанта на Dior “Saddle” е била на рамената на всяко известно момиче от края на 90-те години и днес все още е моден хит. В официлиантият сайт на Dior откриваме, че цените за този тип чанти започват от 3900 евро като могат да стигнат завидните 6900 евро. Но наистина ли изработката е толкова скъпа и качествена, за да може крайният потребител да плати такава сума?

Скандалът на Dior

През 2024 г. италианските власти откриха, че за сглобяването на една чанта Dior плаща между 53 и 57 евро, като в същото време цените на артикулите в магазините им започват от 2600 евро. Освен това серията от проверки разкри мизерните условия, в които се създават кожените изделия и аксесоари, пише The Wall Street Jourmal.

Съдебно решение от Милано

Съдът в Милано посочи LVMH (собственик на Dior) и Giorgio Armani като марки, чиито продукти са произведени при условия, наподобяващи потогонни. Разпространените кадри от претърсено съоръжение, където са изработвани дизайнерски чанти, рязко контрастират с блясъка и изискания имидж, които луксозната индустрия традиционно представя пред клиентите си.

За да посрещнат растящото търсене, много луксозни брандове прибягват до независими работилници, които допълват производството на собствените им фабрики. Продажбите на кожени изделия в подразделението на LVMH почти са се удвоили от 2019 г. насам.

Тънката граница между икономии и експлоатация

Докато аутсорсингът изглежда логична стъпка в период на бум, съществува риск някои марки да са прекалили с мерките за оптимизиране на разходите. Част от производството на Dior е било възложено на китайска фабрика, оперираща в Италия, където работниците са сглобявали чанти в опасни условия, сочи съдебното решение. В други случаи доставчици на Dior са прехвърляли работа на подизпълнители – нискобюджетни фабрики, използващи нерегламентиран труд.

Репутационен удар за индустрията

Разкритията показват колко тънка е линията между стремежа към печалби и опазването на репутацията. Ако потребителите започнат да свързват луксозните марки не с майсторска изработка и престиж, а с експлоатация и нарушения, цената на възстановяването на доверието може да се окаже значително по-висока от краткосрочните спестявания.

