Луксозен производител представи нов двуместен електрически автомобил

Моделът е вдъхновен от автомобилите EX от 20-те години на ХХ век

Производителят на луксозни автомобили Rolls-Royce e представи нов двуместен електрически кабриолет. Компанията, която е собственост на BMW, обяви, че ще произведе едва 100 бройки от Project Nightingale. Те ще бъдат ръчно сглобени в централата на марката в Гудууд, Западен Съсекс, като първите доставки се очакват през 2028 г., предава ВВС.

Снимка: https://www.rolls-roycemotorcars.com/en_GB/showroom/phantom-in-detail.html

От компанията подчертават, че изцяло електрическото задвижване означава, че „практически няма да има механичен шум“ при движение. Миналия месец Rolls-Royce се отказа от предишното си обещание да предлага само електрически автомобили след 2030 г., като уточни, че ще продължи да произвежда и модели с бензинови двигатели и след тази година.

Моделът Project Nightingale е вдъхновен от автомобилите EX от 20-те години на ХХ век и стилистиката на епохата Арт Деко. Дължината му ще достига 5,76 метра – приблизително колкото флагманския седан Rolls-Royce Phantom. Дизайнът включва удължен преден капак, който създава „торпедовидна форма“, препращаща към експерименталните модели на марката от онова време.

Главният изпълнителен директор на Rolls-Royce Motor Cars, Крис Браунридж, заяви, че някои от най-взискателните клиенти на компанията са поискали най-амбициозния ѝ проект. По думите му, с този модел се съчетават три елемента, които досега не са присъствали едновременно в марката – пълна свобода в дизайна на каросерията, почти безшумно електрическо задвижване и изключително мощно, но спокойно усещане при шофиране с отворен покрив. Той допълни, че проектът „Славей“ е най-екстравагантният израз на възможностите на компанията днес.

Въпреки че цената не се обявява официално, от компанията уточняват, че Project Nightingale ще бъде позициониран между моделите от сериите Private Commission и Coachbuild, чиито стойности се оценяват съответно на над 500 000 и 20 милиона паунда.