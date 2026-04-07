Това е съветският Rolls-Royce, от който са произведени едва 8 коли

bTV Бизнес екип

Колата играе ключова роля в охраната на държавните ръководители

В историята на съветската автомобилна индустрия специално място заемат правителствените лимузини - луксозни, величествени коли, предназначени да превозват висшите ръководители на страната. Първото нещо, което ни идва на ум, са елегантните Чайки и монументалните ЗИЛ-41047. Но има и много необичаен, уникален екземпляр - лимузината ЗИЛ-41072 със заплашителното име "Скорпион". 

За разлика от класическите правителствени лимузини, тази кола не е създадена за комфорт и представителност, а за сигурност. Нейната основна мисия е да придружава и защитава правителствени кортежи. Моделът често е наричан "съветският Rolls-Royce" заради масивността си, теглото от над 3 тона и максималната скорост от 190 км/ч.

Проектът започва през 1989 г., а водещ дизайнер е инженерът Александър Николаевич Горчаков. Първите три автомобила са създадени в кратки срокове, като още тогава моделът получава и неофициалното име "Бодигард". По-късно, през 1999 г., са произведени още няколко бройки за нуждите на службите за сигурност в Русия.

ЗИЛ-41072 играе ключова роля в охраната на държавните ръководители. В кортежа той се движи в началото или в края и е готов да реагира при всяка потенциална заплаха. При необходимост автомобилът трябва бързо да неутрализира опасността и да осигури безопасността на колоната.

Външно "Скорпион" напомня на стандартната лимузина ЗИЛ-41047, но има значително по-агресивен вид. Отличава се със сгъваеми странични стъпала и парапети, които позволяват на охранителите да действат извън автомобила дори по време на движение. Големият люк на покрива и възможността за бързо отваряне на задното стъкло дават допълнителни възможности за реакция при атака, пише "Труд". Автомобилът е оборудван и с множество антени за специални комуникационни системи.

Интериорът е изцяло подчинен на функционалността. Вместо луксозни седалки има специални места за охранителите, които позволяват бърза реакция и пълен контрол върху ситуацията. Използвани са здрави и практични материали, а в купето има предвидени пространства за оръжия и оборудване.

ЗИЛ-41072 е изключително голям и тежък автомобил – с дължина от около 6,3 метра и тегло близо 5,5 тона. Под капака му работи мощен V8 двигател с обем 7,7 литра. Въпреки масата си, машината може да развива до 190 км/ч и да ускорява до 100 км/ч за по-малко от 15 секунди – ключово предимство за изпълнение на защитните й функции.

Произведени са едва 8 екземпляра от ЗИЛ-41072 "Скорпион", което го прави една от най-редките разработки на съветската автомобилна индустрия. След разпадането на СССР производството на подобни специализирани автомобили постепенно спира.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

