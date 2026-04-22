×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
98.5 $/барел
Bitcoin
$77,494.2
Последвайте ни
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
98.5 $/барел
Bitcoin
$77,494.2
Свят Луфтханза отменя 20 000 полета заради скъпото гориво

Свят

bTV Бизнес екип

Очаква се мярката да спести около 40 000 тона авиационно гориво

Германската авиокомпания „Луфтханза“ ще съкрати 20 000 къси полета през лятото, тъй като рязкото поскъпване на авиационното гориво е направило много маршрути „нерентабилни“, съобщи Би Би Си.

Цената на керосина се е удвоила от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който е затруднил производството и транспорта на гориво в Близкия изток.

Няколко други авиокомпании, включително „Еър Франс-КЛМ“ и „Делта“, също временно намалиха част от полетите си, а други повишиха цените на билетите, за да компенсират нарастващите разходи.

Анализатори предупреждават, че пътниците трябва да очакват още поскъпване на билетите и нови отменени полети, ако конфликтът продължи.

Регионът на Персийския залив е ключов източник на авиационно гориво и осигурява около 50% от вноса за Европа. Основната част от доставките преминава през Ормузкия проток, който Иран на практика затвори в отговор на американско-израелските атаки.

Поскъпването на горивото отразява значението на близкоизточните рафинерии. Само рафинерията „Ал-Зур“ в Кувейт осигурява около 10% от вноса на авиационно гориво за Европа.

Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа може да изпита недостиг на керосин в рамките на седмици, макар британското правителство и авиокомпаниите засега да не отчитат сериозни прекъсвания в доставките.

„Луфтханза“ съобщи, че ще оптимизира европейската си мрежа, като увери, че пътниците ще продължат да имат достъп до глобалната ѝ мрежа, особено до дългите полети. „Това ще бъде постигнато значително по-ефективно заради увеличението на цените на горивото“, посочиха от компанията.

Очаква се мярката да спести около 40 000 тона авиационно гориво, предаде БГНЕС.

Съобщението идва след като компанията обяви ускорено закриване на европейското си подразделение CityLine и изваждане от експлоатация на 27 самолета, частично заради високите цени на керосина и натиска от трудови спорове.

Първите 120 отменени полета вече са факт, като засегнати са маршрути от Франкфурт към Полша и Норвегия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

