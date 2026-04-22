Колко най-много пари могат да ми удържат от заплатата при запор?

Размерът на удръжките при запор върху трудово възнаграждение в България не е произволен. Той е ясно регламентиран в Граждански процесуален кодекс и зависи от три основни фактора – нетния доход на длъжника, размера на минималната работна заплата (МРЗ) и това дали лицето издържа деца.

Нетното възнаграждение представлява сумата, която работещият реално получава след удържане на данъци и задължителни осигуровки. Именно върху тази сума се изчисляват допустимите удръжки.

Законът определя няколко основни прага. Когато доходът е под минималната работна заплата, той е изцяло защитен и не могат да се правят удръжки. При доходи между една и две минимални заплати може да се удържа до една трета от възнаграждението за лица без деца и до една четвърт – за лица с деца.

При доходи между две и четири минимални заплати законът допуска по-големи удръжки. Ако длъжникът няма деца, може да се удържи до половината от заплатата, а ако издържа деца – до една трета.

При доходи над четири минимални заплати не се удържа процент от цялата сума. Удържа се само частта над определен праг, като на длъжника трябва да останат поне две минимални заплати, ако няма деца, и поне две и половина минимални заплати, ако издържа деца.

Във всички случаи удръжките се изчисляват върху нетния доход, като за длъжника трябва да остане сума не по-малка от минималната работна заплата.

Важно е да се знае, че при задължения за издръжка тези ограничения не се прилагат. Дължимата издръжка се удържа изцяло, а останалите задължения се събират от остатъка от дохода.

Разпоредбите на закона се прилагат както при запор върху заплата, така и при запор върху постъпления по банкова сметка, когато те представляват трудово възнаграждение или пенсия. Законът защитава част от дохода, така че длъжникът да разполага с минимални средства за издръжка.

На практика това означава, че дори при наложен запор, цялата заплата не може да бъде отнета – винаги остава защитен минимум, определен от закона.

