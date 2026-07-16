Google загуби съдебна битка срещу наложената ѝ от италиански съд глоба от 750 000 евро

Компанията оспори глобата през 2022 г.

Alphabet, компанията майка на Google, загуби днес съдебната битка срещу глоба от 750 000 евро, наложена ѝ от италиански съд заради рекламиране на хазарт в платформата за видеосподеляне YouTube преди четири години. Това стана, след като Съдът на ЕС подкрепи позицията на италианския медиен и комуникационен регулатор.

Google оспори глобата, наложена от италиански административен съд през 2022 г., което накара съдът да поиска тълкувателно решение от базирания в Люксембург Съд на ЕС.

Американският технологичен гигант твърдеше, че съгласно европейските правила за електронните съобщения не носи отговорност за съдържание, качено от трети страни. Видеоклиповете в YouTube, популяризиращи онлайн хазарт, са били публикувани от създател на съдържание, който е имал договор за търговско партньорство с Google, пише БТА.

Големите технологични компании нееднократно са се позовавали на това освобождаване от отговорност в опит да се защитят срещу действия на регулатори и потребители, които се стремят да ги държат отговорни за съдържанието, публикувано на техните платформи на фона на нарастващите опасения по света относно въздействието на социалните мрежи върху децата.

Google може да бъде държана отговорна за видеоклиповете в YouTube на създател на съдържание, с когото има търговско партньорство“, постанови Съдът на ЕС.

Съдиите посочват, че онлайн платформите могат да бъдат освободени от отговорност, единствено ако действат като доставчик на посредническа услуга, извършващ строго техническа, автоматизирана и пасивна дейност, без да има контрол върху предаваната или съхранявана информация.

„Това не е така, когато операторът, с цел сключване на договор за търговско партньорство, преглежда основната тематика на даден видеоканал, най-гледаните или най-новите му видеоклипове, както и свързаните с тях метаданни“, посочва Съдът на ЕС.

Google не отговори веднага на изпратено по електронна поща запитване за коментар от страна на Ройтерс.

Очаква се италианският съд да се произнесе по същество по делото, като вземе предвид решението на Съда на ЕС.