Литият се издига по-високо от златото: Какво носи третият бум на цените?

Друг значим двигател на растеж може да донесе „трети късмет“ за инвеститорите, готови за нов цикъл при лития — ключов метал за батериите. Най-известен с употребата си в батериите за електрически превозни средства (EV), литият отчита рязко нарастване на търсенето и в системите за съхранение на енергия (BESS), пише Forbes.

Растящо търсене и ценови ефект

Влиянието на BESS вече се отразява върху цените: през последните 12 месеца литият е поскъпнал със 77%, изпреварвайки повечето метали, включително златото (+73%).

Този ръст обаче идва след два сериозни спада между края на 2022 г. и средата на 2023 г. цената се срина с около 70% и последва възстановяване, но след това нов спад доведе до понижение от 89% спрямо пика през 2022 г.

Поради тази силна волатилност инвеститорите се питат дали сегашното възстановяване ще се задържи или предстои нов спад.

EV срещу BESS: кой ще движи пазара

Ако литият зависеше само от търсенето от електромобилите, предпазливите инвеститори вероятно биха останали настрана. Производителите вече бързат да рестартират затворени мини, за да се възползват от по-високите цени.

Но ако търсенето от BESS остане силно, цените могат да се задържат на нива, които оправдават инвестиции в нискобюджетни производители като Pilbara Minerals (PLS). Акциите ѝ са паднали с 15% през последния месец, след ръст от 90% през миналата година.

Батериите за съхранение изпреварват електромобилите

Индустриалното и домашното използване на батерии за съхранение на енергия (включително за вятърна и слънчева енергия) расте по-бързо от пазара на електромобили, чието търсене се забави миналата година.

Според доклад на UBS растежът на търсенето на литий от автомобилния сектор спада от 22% през 2024 г. до очаквани 10% тази година. Потребителите остават предпазливи заради пробега и по-ниската стойност при препродажба на електромобилите.

Прогнози за цените и търсенето

Търсенето от сектора BESS е нараснало с 87% през 2024 г., като се очаква нов ръст от 60% тази година.

UBS значително повиши ценовите си прогнози предишна оценка: 16 500 долара/тон, текуща цена: около 19 700 долара/тон, нова прогноза: около 26 000 долара/тон.

„Троен паритет“ и бъдещ недостиг

Според UBS електромобилите са близо до постигане на „троен паритет“ с бензиновите автомобили - по цена, пробег и време за зареждане.

Очаква се общото търсене на литий да нарасне с 14% тази година, да се увеличи с още 16% следващата година.

Това може да доведе до умерен недостиг на доставки, докато производството не се увеличи.

Основният въпрос за инвеститорите

Предизвикателството е да се прецени дали третата ценова вълна ще отшуми толкова бързо, колкото предишните, или литият ще се утвърди като по-стабилна суровина - подобно на медта и алуминия.

