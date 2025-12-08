Най-голямото находище на литий в света, на стойност 1,5 трилиона долара, се намира под супервулкан

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Как горещата магма се превръща в литиева глина
Заровено под древен вулканичен кратер на границата между Невада и Орегон се намира огромно находище на богата на литий глина. Учените сега смятат, че този тих пейзаж може да съдържа достатъчно литий, за да захранва световния пазар на батерии в продължение на десетилетия.
Ново проучване твърди, че калдерата Макдермит може да съдържа от 20 до 40 милиона метрични тона литий, вероятно най-голямото находище, открито до момента. Като се използва скорошната средна договорена цена на литиевия карбонат в САЩ, която е близо 37 000 долара за тон, тази оценка е почти 1,5 трилиона долара, пише N1.
Мястото се намира в калдера, голям вулканичен кратер, образуван от срутването на магмена камера. Този басейн се простира приблизително на 45 километра от север на юг и на 35 километра от изток на запад по границата между Невада и Орегон, пише порталът Earth.
Работата на обекта е ръководена от д-р Томас Р. Бенсън от Lithium Americas Corporation (LAC). Неговото изследване е фокусирано върху това как богатите на литий минерали се образуват във вулканични терени.
Преди около 16 милиона години, масивно изригване е изпразнило голяма част от магмената камера под тази област. Това изригване е оставило след себе си дебели слоеве гореща пепел, които по-късно са се охладили до твърда вулканична скала на дъното на калдерата.
По-късно кратерът е бил дом на дългоживеещо езеро, което е събирало вулканична пепел и кал. Тези седименти са образували езерни скали, образувани в езерна среда, глинести скали, които сега съдържат голяма част от богата на литий глина.
Дълбоко под басейна магмата продължавала да отделя хидротермална, гореща вода, богата на разтворени минерали, която циркулирала под земята, течейки дълго след основното изригване.
Тези течности извличат литий и други елементи от вулканичното стъкло и ги пренасят нагоре във влажните езерни седименти.
С развитието на тази химия, езерната кал първо се трансформира в смектит, богата на магнезий глина, която може да абсорбира литий в слоевете си. По-късно, по-топли флуиди променили части от този смектит в друга глина, наречена илит, която задържа много повече литий.
В богатата на литий зона при прохода Такър, илитът, богата на калий глина, която здраво задържа лития, образува пояс с дебелина 30 метра.
Анализите показват, че тази глина може да съдържа от 1,3 до 2,4 тегловни процента литий, което е около два пъти повече от типичните глинести находища.
