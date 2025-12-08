Най-голямото находище на литий в света, на стойност 1,5 трилиона долара, се намира под супервулкан

Как горещата магма се превръща в литиева глина

Заровено под древен вулканичен кратер на границата между Невада и Орегон се намира огромно находище на богата на литий глина. Учените сега смятат, че този тих пейзаж може да съдържа достатъчно литий, за да захранва световния пазар на батерии в продължение на десетилетия.

Ново проучване твърди, че калдерата Макдермит може да съдържа от 20 до 40 милиона метрични тона литий, вероятно най-голямото находище, открито до момента. Като се използва скорошната средна договорена цена на литиевия карбонат в САЩ, която е близо 37 000 долара за тон, тази оценка е почти 1,5 трилиона долара, пише N1.

Супервулкан, пълен с литий

Мястото се намира в калдера, голям вулканичен кратер, образуван от срутването на магмена камера. Този басейн се простира приблизително на 45 километра от север на юг и на 35 километра от изток на запад по границата между Невада и Орегон, пише порталът Earth.

Работата на обекта е ръководена от д-р Томас Р. Бенсън от Lithium Americas Corporation (LAC). Неговото изследване е фокусирано върху това как богатите на литий минерали се образуват във вулканични терени.

Преди около 16 милиона години, масивно изригване е изпразнило голяма част от магмената камера под тази област. Това изригване е оставило след себе си дебели слоеве гореща пепел, които по-късно са се охладили до твърда вулканична скала на дъното на калдерата.

По-късно кратерът е бил дом на дългоживеещо езеро, което е събирало вулканична пепел и кал. Тези седименти са образували езерни скали, образувани в езерна среда, глинести скали, които сега съдържат голяма част от богата на литий глина.

Горещата магма се превръща в литиева глина

Дълбоко под басейна магмата продължавала да отделя хидротермална, гореща вода, богата на разтворени минерали, която циркулирала под земята, течейки дълго след основното изригване.

Тези течности извличат литий и други елементи от вулканичното стъкло и ги пренасят нагоре във влажните езерни седименти.

С развитието на тази химия, езерната кал първо се трансформира в смектит, богата на магнезий глина, която може да абсорбира литий в слоевете си. По-късно, по-топли флуиди променили части от този смектит в друга глина, наречена илит, която задържа много повече литий.

В богатата на литий зона при прохода Такър, илитът, богата на калий глина, която здраво задържа лития, образува пояс с дебелина 30 метра.

Анализите показват, че тази глина може да съдържа от 1,3 до 2,4 тегловни процента литий, което е около два пъти повече от типичните глинести находища.

