Приятел на Тръмп ще добива литий в Украйна

Находището представлява най-големите литиеви ресурси в Украйна

Инвестиционна група, която е свързана със САЩ, спечели правата за разработване на литиево-йовно находище „Добра“ в Украйна, съобщава Reuters. Украйна е предоставила правата за разработване на обекта Добра в централната Кировоградска област на Dobra Lithium Holdings съгласно споразумение за споделяне на производството, съобщи премиерът Юлия Свириденко в приложението за съобщения Telegram.

Кои са акционерите?

TechMet и Rock Holdings са акционери на Dobra, а проектът се очаква да привлече капиталови инвестиции от поне 179 милиона долара, включително 12 милиона долара за проучване и одит на резервите, каза Свириденко.

Според Американската корпорация за международно финансиране на развитието, TechMet е подкрепена от правителството на САЩ, която заявява, че прави инвестиции в акции, за да подпомогне работата на TechMet по веригата за доставки на критични минерали.

Връзката с Тръмп

Миналата седмица The New York Times съобщи, че сред инвеститорите е Роналд С. Лаудър, милиардер и приятел на американския президент Доналд Тръмп.

Съгласно споразумението за споделяне на производството, Добра ще разработва един от най-големите литиеви ресурси в Украйна и ще раздели производството с украинската държава. Литият е критичен метал, използван за батерии за електрически превозни средства и други технологии.

Наградата се присъжда в момент, когато Киев търси инвестиции, които могат да издържат на рисковете от военно време, като същевременно засилва връзките си с Вашингтон, тъй като подкрепата на САЩ остава централна за плановете за отбрана и възстановяване на Украйна.

Киев стартира търга за литий през август, който официални лица определиха като първия проект по съвместен инвестиционен фонд със Съединените щати, част от усилията му да запази Вашингтон като съюзник във войната си срещу руските сили.

