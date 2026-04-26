Кувейт отваря въздушното си пространство за първи път от началото на войната

Националният превозвач Kuwait Airways и нискотарифната авиокомпания Jazeera Airways ще възобновят полетите си днес на 26 април. Полетите до и от Кувейт ще бъдат подновени два месеца след избухването на войната, последвала нападението на САЩ и Израел срещу Иран, предава Еuronews.

Въпреки че въздушното пространство беше отворено още в четвъртък, 24 април, търговските полети ще започнат едва на 26 април като част от поетапен план за постепенно възстановяване на въздушния трафик. Това се посочва в изявление на органа за гражданска авиация, публикувано на сайта на Кувейтската информационна агенция.

Снимка: iStock

Международното летище в Кувейт беше обект на няколко атаки през последните седмици, включително удари с дронове срещу Терминал 1, строящия се Терминал 2 и горивни съоръжения. Постепенното възобновяване на полетите ще позволи извършването на необходимите дейности по поддръжка и ремонт. Kuwait Airways и Jazeera Airways временно изпълняваха полети от Дамам в Саудитска Арабия, който се намира на около четири до пет часа път с автомобил. И двете компании обявиха, че ще продължат част от тези полети, докато дейността им се нормализира напълно.

Kuwait Airways планира да възобнови полети до около 17 дестинации, сред които Лондон, Истанбул, Мумбай, Кайро и Манила. Jazeera Airways от своя страна ще стартира с маршрути до девет дестинации, включително Истанбул, Бейрут, Дамаск, Дубай, Кайро, Аман, Кочи, Мумбай и Делхи. Засега други авиокомпании не са обявили подновяване на полети до Кувейт.

Новината идва на фона на постепенно възстановяване на въздушния трафик в региона. Международното летище Хамад в Доха вече позволи на чуждестранни авиокомпании да подновят операциите си, като Flydubai започна полети на 21 април, следвана от Air Arabia, Oman Air, Royal Jordanian и други превозвачи. Qatar Airways изпълнява ограничени полети още от 7 март, докато в Обединените арабски емирства въздушният трафик беше възстановен на 2 март.

В същото време някои европейски авиокомпании като Air France, Lufthansa, KLM и British Airways временно са преустановили полетите си. За разлика от тях, Emirates е възстановила близо 80% от операциите си от Дубай. Въздушното пространство на Саудитска Арабия остана отворено през цялата криза, макар и с редица закъснения и отменени полети, а Оман също продължи да приема полети с известни затруднения. След обявяването на примирие Бахрейн, Ирак и Израел отвориха отново въздушното си пространство на 8 април, докато Иран частично възобнови полетите на 18 април.