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Свят В кои европейски дестинации ще похарчите най-малко за лятна почивка?

В кои европейски дестинации ще похарчите най-малко за лятна почивка?

bTV Бизнес екип

Най-достъпната държава е наша съседка

Къде ще похарчите най-малко по време на лятната си ваканция? Анализ на Euronews Business, базиран на данни на Евростат, сравнява цените в седем от най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. Според резултатите Турция е най-евтината страна като цяло, но същевременно се оказва най-скъпата за алкохолни напитки. Португалия пък предлага най-добро съотношение между цена и качество при хотелите и ресторантите. Разходите за хранене, нощувка или напитки могат да се различават значително в зависимост от избраната дестинация.

Проучването не измерва реалната цена на една почивка, а сравнява средните ценови равнища в отделните държави. Това означава, че популярните туристически райони могат да бъдат осезаемо по-скъпи от средните стойности за страната. Например хотел в Атина и такъв на гръцкия остров Кос ще имат различни цени, но и двата участват при формирането на средния показател за Гърция. В анализа са включени Турция, Франция, Италия, Испания, Гърция, Португалия и Хърватия.

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По отношение на общите потребителски разходи Турция е най-достъпната дестинация. Според индекса на ценовите нива на крайните потребителски разходи на домакинствата (HFCE) кошница от стоки и услуги, която средно струва 100 евро в Европейския съюз, би струвала едва 59,6 евро в Турция. В другия край на класацията е Франция със 100,3 евро, следвана от Италия (97,1 евро), Испания (91,6 евро), Гърция (87,4 евро), Португалия (86,6 евро) и Хърватия (78,4 евро).

При хотелите и ресторантите Португалия се отличава като най-изгодната държава. Кошница от тези услуги на стойност 100 евро средно за ЕС струва 73,6 евро в страната, което е с 26,4% под европейската средна стойност. Турция също остава сред най-достъпните с индекс 78,3. Най-високи цени са отчетени във Франция (116) и Италия (110,8), докато Испания (85,4), Гърция (86,1) и Хърватия (89,6) също са под средното ниво за Европейския съюз.

Снимка: iStock

Разликите при хранителните продукти са сравнително малки, с изключение на Турция. Франция е най-скъпата страна, където хранителна кошница за 100 евро в ЕС би струвала 107,9 евро. В Турция същите покупки биха излезли 75,6 евро, а Испания е единствената друга държава с цени под средното европейско ниво – 94,6 евро. При алкохолните напитки обаче картината е напълно различна. Турция е най-скъпата дестинация с ценови индекс 210,2, което означава, че алкохолът струва повече от два пъти над средното за ЕС. Следват Гърция (154) и Хърватия (133,9). Най-ниски цени на алкохола предлага Италия (81,9), а Испания също остава под средното европейско равнище с индекс 90,1.

При безалкохолните напитки цените варират от 81,8 в Италия до 133,5 в Хърватия. Турция е най-евтината страна и при тютюневите изделия, където индексът е едва 25,4, докато Франция отчита най-високата стойност – 191,1. За пътуващите, които използват обществен транспорт, Турция отново е най-достъпната с индекс 68,3, а единствено Франция надхвърля средното за ЕС със 112,8. Португалия, Испания и Хърватия се движат около 80, докато Гърция остава малко под европейската средна стойност.

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Любителите на морски дарове няма да открият големи ценови разлики между разглежданите държави. Цените варират от 95,4 в Португалия до 112,7 в Гърция. Анализът обаче не отчита доходите на домакинствата, което означава, че една и съща цена може да се възприема по различен начин в зависимост от покупателната способност на туристите. За посетителите от държави с по-високи доходи тези разлики вероятно ще бъдат по-слабо осезаеми, отколкото за хората от страни с по-ниски доходи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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