Яник Синер е шампион на „Уимбълдън“: Как се изгражда кариера за милиони?

За първи път Яник Синер и Александър Зверев спориха за титлата на „Уимбълдън"

Яник Синер затвърди позицията си на №1 в световния тенис, след като успешно защити титлата си на „Уимбълдън“. На финала италианецът направи обрат срещу Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 след 3 часа и 48 минути игра и за втора поредна година триумфира на тревните кортове Лондон.

Какво е нетното му състояние?

Яник Синер е италиански професионален тенисист, чието нетно състояние се оценява на около 40 милиона долара. Кариерата на Синер започва още през 2019 г., когато печели първата си титла от сериите ATP Challenger в Бергамо и става най-младият италианец с подобно постижение.

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По-късно през сезона триумфира на Next Gen ATP Finals и завършва годината като №78 в света, което му носи и отличието ATP Новобранец на годината. През следващите сезони той продължава възхода си, печелейки първата си ATP титла в София през 2020 г., а след това добавя нови успехи във Вашингтон, Антверпен и други престижни турнири, като постепенно се превръща в постоянен участник сред най-добрите тенисисти в света, предава Celebrity worth net.

Кариера

Истинският пробив за италианеца идва през 2024 г., когато печели първата си титла от Големия шлем на Australian Open след драматичен финал срещу Даниил Медведев. По-късно през същата година триумфира и на US Open срещу Тейлър Фриц, с което се утвърждава като най-успешния италиански тенисист в историята. През юни 2024 г. Синер достига и до №1 в световната ранглиста – още едно историческо постижение за италианския тенис.

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Доминацията му продължава и през 2025 г. Той защитава титлата си на Australian Open с победа над Александър Зверев, достига финалите и на четирите турнира от Големия шлем в рамките на един сезон – постижение, което в Откритата ера са постигали единствено Род Лейвър, Роджър Федерер и Новак Джокович.

През юли 2025 г. Синер влиза в историята като първия италианец, спечелил титлата на Уимбълдън, след победа над Карлос Алкарас. По-късно през сезона остава подгласник на Ролан Гарос и US Open след нови оспорвани финали срещу испанеца.

Финансовите успехи на Яник Синер вървят ръка за ръка с представянето му на корта. Към момента приходите му от наградни фондове възлизат на малко под 50 милиона долара, което го нарежда сред шестимата най-печеливши тенисисти в историята на мъжкия тенис.

Особено впечатляващ е периодът между 4 октомври и 18 ноември 2024 г., когато Синер печели 13 поредни турнира, заработвайки около 12 милиона долара само от наградни фондове. Така общите му приходи за сезон 2024 достигат близо 17 милиона долара.