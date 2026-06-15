Колко пари е получил Мъск от САЩ, за да се превърне в първия трилионер?

Компаниите на бизнесмена нямаше да съществуват без държавна подкрепа

Илон Мъск има множество хора, на които може да благодари за това, че се превърна в първия трилионер в света – инженерите в неговите компании, които постигнаха технологични пробиви, инвеститорите от Уолстрийт, които инвестираха милиарди въпреки съмненията около финансовите показатели, но най-вече американските данъкоплатци и правителствените политики. Според Рос Гербер, главен изпълнителен директор на Gerber Kawasaki и ранен инвеститор в Tesla, без държавна подкрепа компаниите Tesla и не биха съществували в сегашния си вид.

Федералното правителство е предоставило на SpaceX над 500 милиона долара безвъзмездни средства в ранните години на компанията. Това обаче е само малка част от общата държавна подкрепа, която Tesla получава под формата на субсидии, заеми, договори и регулаторни политики. Въпреки че успехът на двете компании не се дължи изцяло на публични средства, те са били в критично ранно състояние, преди да получат тази подкрепа, предава CNN.

Снимка: Ройтерс

Първият значим тласък за SpaceX идва през 2006 г., когато НАСА отпуска 278 милиона долара за разработване на ракетата Falcon и капсулата Dragon. Това е в момент, когато програмата Space Shuttle приключва и САЩ търсят нови решения за транспорт до Международната космическа станция. По-късно компанията получава още над 500 милиона долара безвъзмездни средства и през 2008 г. договор за 1,6 милиарда долара с НАСА, когато е била близо до финансов колапс. Самият Мъск признава, че без помощта на НАСА SpaceX не би могла да съществува.

Подобна е ролята на държавата и при Tesla. През 2010 г. компанията, която е продала по-малко от 2000 автомобила, получава заем от 465 милиона долара от Министерството на енергетиката, който помага за разработването на Model S. Освен това федерален данъчен кредит от 7500 долара за електромобили подпомага продажбите, като общата стойност на облекченията за купувачи на Tesla достига около 3,4 милиарда долара до 2019 г.

Най-съществената подкрепа за Tesla обаче идва чрез системата за регулаторни кредити за въглеродни емисии. Тъй като компанията произвежда само електромобили, тя натрупва кредити, които продава на други автомобилни производители. Между 2008 и 2019 г. тези продажби носят над 2 милиарда долара, а след 2019 г. – още 12,3 милиарда долара. В определени години тези приходи съставляват значителна част от общите доходи на компанията и са ключови за оцеляването ѝ.

Макар Tesla вече да е по-малко зависима от тези механизми, анализите показват, че без ранната държавна подкрепа компанията вероятно не би оцеляла. Днес оценката ѝ се базира повече на очаквания за бъдещи технологии като роботаксита и хуманоидни роботи, отколкото на автомобилния бизнес. Според анализатори именно ранната правителствена помощ е дала основата, върху която по-късно се изгражда огромното състояние на Мъск, докато Уолстрийт започва да му вярва едва след това.