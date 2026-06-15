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БГ Бизнес 19 млрд. евро инвестиции във въоръжение планира България

19 млрд. евро инвестиции във въоръжение планира България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво предвижда Националният план за повишаване на разходите за отбрана

България планира да инвестира в ново въоръжение и военна инфраструктура над 19 млрд. евро до 2035 г. За 10 години преките разходи за отбрана ще нараснат от 2% от БВП до 3.5 % от БВП. За съпътстващи дейности, свързани с отбрана, всяка година ще бъдат класифицирани разходи в размер на 1.5% от БВП. 

Това предвижда Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г. Достигането на ниво от 5% разходи за сектора на сигурността е общ ангажимент, поет на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г., курс към увеличаване на разходите в сектора обяви и ЕС. 

Планът ще започне да се изпълнява още от тази година, като за отбрана е предвидено финансиране в размер на 2.15% от БВП при дял от 2.09% в бюджета за 2025 г. Очаква се капиталовите инвестиции конкретно (без разходи за заплати и издръжка) да достигнат 869 млн. евро, като близо 30% от тях ще са по одобрения за България заем по механизма на ЕС SAFE с общ размер от 3.2 млрд. евро. 

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По-рязко увеличение на капиталовите разходи за отбрана е планирано за бюджет 2027, като делът на финансирането по SAFE ще е по-нисък - 16%, тоест основната тежест ще бъде поета от националния бюджет.  Най-сериозно отражение в помощ на националния бюджет SAFE ще има през 2029 и 2030 г., когато финансирането в отбраната през него ще достигне до и над 60% от общите капиталови разходи, пише "Сега". 

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От 2031 г. цялата тази тежест следва да се поеме от националния бюджет. Това означава извънреден капиталов разход през 2031 г. в размер на близо 1.28 млрд. евро. 

Извън преките разходи за отбрана ежегодно по националния бюджет България следва да докаже още 1.5% разходи от БВП за дейности, свързани с отбраната. Предстои да видим как точно ще се доказва този ангажимент, но той е свързан с преквалифициране на разходи. 

Като съпътстващи разходи се допускат: 

  • Граждански дейности и способности – гражданско-военни дейности, услуги и способности, които подпомагат изпълнението на отбранителните планове.

  • Устойчивост и гражданска готовност – мерки за гражданска защита, готовност при кризи и повишаване на националната устойчивост.

  • Отбранителна индустрия – инвестиции за разширяване на производствения капацитет и ефективността на отбранителния сектор.

  • Иновации – развитие на отбранителни технологии и продукти с двойна употреба (военна и гражданска).

  • Стратегически запаси – натрупване на оборудване, материали и консумативи за нуждите на сигурността и отбраната.

  • Инфраструктура – изграждане, модернизация и защита на инфраструктура с значение за отбраната, включително критична инфраструктура и достъп до ключови транспортни и логистични обекти.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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