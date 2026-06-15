След споразумението: Петролът пада до 80 долара за барел, а пазарите се покачват

За първи път цената пада с почти 6% за американския суров петрол и 5% Brent

Цените на суровия петрол се понижиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди рамковото споразумение с Иран и двете страни обявиха вдигане на съответните си блокади в Ормузкия проток, пише Euronews.

Цената на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) за първи път падна с почти 6% от цената в петък, близо до около 80 долара за барел, докато суровият петрол Brent, международният стандарт, падна с около 5% до около 83 долара за барел.

Реакцията на пазарите

При отварянето на борсата европейските пазари също се повишиха след новината. Euro Stoxx 50, така и по-широкият паневропейски Stoxx 600 се търгуваха с над 1% по-високо ниво в началото на сесията в понеделник.

Британският FTSE 100, германският DAX 30, италианският FTSE MIB, испанският IBEX 35, нидерландският AEX и швейцарският CH20 се търгуваха с между 0,5% и 1% по-високо ниво от затварянето си в петък.

Френският CAC 40 водеше на върха и се повиши с почти 1,5%.

В САЩ фючърсите на S&P 500 се търгуваха с над 2% по-високи цени, а Nasdaq 100, чиито обхват е силно обучен, се покачи с повече от 3%.

В други търговски сделки в понеделник, пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион скочиха за една нощ, като южнокорейският Kospi се покачи с над 5%, възстановявайки се от спад от 4% в петък, докато японският Nikkei 225 също се търгува с около 3% по-високо ниво.

Австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 0,8%, докато хонконгският Hang Seng скочи с около 0,5%, а шанхайският SSE се покачи с над 1,5%.