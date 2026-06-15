Как може да придобиете имот в Сърбия?

Ето какво трябва да знаете

Все повече чуждестранни граждани купуват имоти в Сърбия, пише сръбското издание B92. Ако и вие сте от хората, които са си мислили за инвестиция в сръбски имот, ето какво трябва да знаете:

Могат ли чужденци да купуват недвижими имоти в Сърбия?

Законът за основите на имуществените отношения в страната постановява, че чуждестранни граждани могат да купуват недвижими имоти в Сърбия, но при определени условия.

Ако чужденец (физическо лице) или чуждестранна фирма извършва бизнес или друга дейност в Сърбия, те могат да купуват недвижими имоти в Сърбия, ако между Сърбия и тяхната държава има реципрочност (т.е. и сръбски граждани/фирми имат подобни права в съответната държава). Имотът трябва да е необходим за дейността, която извършват.

Дори ако чужденецът не извършва никаква дейност в Сърбия, той пак може да купи апартамент или къща за живеене, стига да има реципрочност между двете държави. В този случай за него важат същите правила, които важат и за сръбските граждани.

Какво означава „при условие на реципрочност“?

Това означава, че ако гражданин на Сърбия може да купува такъв имот в дадена държава, тогава и гражданин на тази държава може да купува такъв имот в Сърбия.

Какви имоти могат да купуват чужденци?

Що се отнася до жилищните недвижими имоти, чуждестранните граждани могат да закупят:

апартамент

къща

апартамент в нова сграда

жилищна сграда

земя, която служи за редовно ползване на къщата или жилищната сграда, която купуват

Физическо лице, което не извършва дейност в Сърбия, обаче не може да придобие собственост върху други видове земя, освен ако тя не е пряко свързана с жилищния недвижим имот, който купува.

Какво не могат да купят чужденците?

Чуждестранни граждани не могат да придобиват собственост върху земеделска земя чрез покупка. Търговски помещения и определени видове земя могат да бъдат закупени само от чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в Сърбия и за които недвижимият имот е необходим за осъществяване на дейността им.

Какви документи са ви наобходими?

Банките в Сърбия редовно проверяват произхода на парите, така че освен документи за самоличност, могат да поискат документи като:

договор за продажба на друг недвижим имот

трудов договор

сертификат за спестявания

други документи, доказващи произхода на средствата

Ако купувачът е женен и желае съпругът/съпругата да бъде регистриран/а като съсобственик на недвижимия имот, е необходимо да представи документация за семейното положение, обикновено извлечение от брачния регистър, преведено на сръбски език от оторизиран съдебен преводач.