Колко от парите ни "изяжда" лампата в хладилника?

Десетки устройства в дома ни също черпят енергия, дори когато не ги използваме

Мнозина се чудят дали малката лампичка в хладилника е скрит „виновник“ за високите сметки за ток и дали премахването й може да донесе осезаема икономия.

Темата отново стана актуална, след като в TikTok набра популярност сцена от риалити сериала Extreme Cheapskates. В нея един от участниците твърди, че е махнал крушката на лампата в хладилника си и така спестил около 35 евро годишно.

Макар начинът му на живот – включително къпане с дрехи, за да „спести от пералнята“ – да изглежда ексцентричен, остава въпросът дали лампата в хладилника е виновник за високите сметки за ток.

Каква е ролята на лампата?

Функцията й е проста – осветява вътрешността при отваряне на вратата, за да улесни намирането на храната, особено нощем или в по-слабо осветени кухни. Тя няма никакво влияние нито върху охлаждането, нито върху съхранението на продуктите.

Дори да изгори или бъде премахната, хладилникът ще работи нормално. Единственият недостатък ще е неудобството от липсата на светлина.

Колко всъщност харчи?

По-старите модели хладилници използваха крушки с нажежаема жичка от 15 до 40 W. Съвременните уреди обаче са почти изцяло с LED лампи от 1 до 3 W – разликата е огромна.

Освен това лампата свети само докато вратата е отворена – средно 10–15 минути дневно. Така една 25-ватова крушка консумира не повече от 2,5 kWh годишно, а LED – под 0,2 kWh.

В пари това означава: обикновена крушка струва годишно едва няколко лева, а LED – буквално стотинки. Следователно твърденията за десетки евро икономия са силно преувеличени.

Къде наистина да пестим?

Истинските „скрити консуматори“ са други уреди. Телевизори, декодери, модеми и рутери, оставени в режим на готовност, могат да формират до 10% от сметката за ток.

Зарядните устройства също черпят енергия, дори когато не зареждат телефон. Светлините на микровълнови печки, аудиоуредби, дигитални часовници и таймери също се добавят към общата сметка.

Поотделно тези разходи изглеждат дребни – често под 1 kWh годишно – но взети заедно могат да достигнат десетки евро. Това е несравнимо повече от символичната консумация на лампата в хладилника.

