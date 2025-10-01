1 USD
Свят Годишната инфлация в еврозоната се покачва с 0,2% през септември

Годишната инфлация в еврозоната се покачва с 0,2% през септември

bTV Бизнес екип

Инфлация в еврозоната се ускори през миналия месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 2.2% през септември 2025 г., което е повишение от 2.0% през август, според предварителните данни на статистическата служба на Европейския съюз Eurostat, предаде БГНЕС.

Ако разгледаме основните компоненти на инфлацията в еврозоната, се очаква услугите да имат най-високата годишна ставка през септември (3.2% в сравнение с 3.1% през август), следвани от храните, алкохола и тютюна (3.0% в сравнение с 3.2% през август), неенергийните промишлени стоки (0.8%, стабилни в сравнение с август) и енергията (-0.4% в сравнение с -2.0% през август).

Златото достигна нов рекорд

Wall Street Journal отбелязва, че годишната инфлация в еврозоната се ускори през миналия месец, което затвърди очакванията, че Европейската централна банка ще остави основния си лихвен процент непроменен до края на годината.

Как се развиват цените на петрола през последната седмица?

По-силното от очакваното покачване на инфлацията в ключови икономики като Германия доведе до повишаване на инфлацията в 20-те страни от валутния съюз като цяло, посочва още изданието.

