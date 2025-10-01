Годишната инфлация в еврозоната се покачва с 0,2% през септември

Инфлация в еврозоната се ускори през миналия месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 2.2% през септември 2025 г., което е повишение от 2.0% през август, според предварителните данни на статистическата служба на Европейския съюз Eurostat, предаде БГНЕС.

Ако разгледаме основните компоненти на инфлацията в еврозоната, се очаква услугите да имат най-високата годишна ставка през септември (3.2% в сравнение с 3.1% през август), следвани от храните, алкохола и тютюна (3.0% в сравнение с 3.2% през август), неенергийните промишлени стоки (0.8%, стабилни в сравнение с август) и енергията (-0.4% в сравнение с -2.0% през август).

Wall Street Journal отбелязва, че годишната инфлация в еврозоната се ускори през миналия месец, което затвърди очакванията, че Европейската централна банка ще остави основния си лихвен процент непроменен до края на годината.

По-силното от очакваното покачване на инфлацията в ключови икономики като Германия доведе до повишаване на инфлацията в 20-те страни от валутния съюз като цяло, посочва още изданието.

