Как най-богатите хора в света харчат парите си?

Те са едва 0,006% от цялото население на планетата
Богатите стават още по-богати – и харчат все по-разточително. Най-богатите хора в света са похарчили 290 милиарда долара за луксозни стоки през 2024 г., показва нов доклад на компанията за финансови анализи Altrata. Данните са базирани на базата Wealth X и проучвания на Bain & Company.
Макар да представляват едва 0,006% от цялото население на планетата, свръхбогатите притежават почти 60 трилиона долара – около една трета от цялото богатство на милионерите по света. Сред тях са фигури като Илон Мъск и Лари Елисън, чиито лични състояния надхвърлят стотици милиарди.
Лъвският дял от харчовете отива за транспорт. През миналата година свръхбогатите са похарчили 129,5 млрд. долара, от които 100,9 млрд. за луксозни автомобили и 28,6 млрд. за частни самолети и яхти.
Само продажбите на частни джетове и яхти – пазари, доминирани почти изцяло от тази група – са нараснали с 13% за година, сочат данни на Bain.
Още 115,6 млрд. долара са инвестирани в „по-малки“ луксозни стоки – бижута, часовници, висша мода, вина и мебели. Категорията „изкуство“ също се откроява с 19,6 млрд. долара.
Големите брандове все по-често се ориентират към свръхбогатите. Hermеs продължава да расте, запазвайки ексклузивността си, докато Gucci, който се опита да разшири аудиторията си чрез по-масови колаборации, изпитва трудности.
„Видяхме пренасочване – вероятно дори прекалено силно – към върха на пирамидата, който се оказа най-устойчив в момент на криза“, обяснява Клаудия Д’Арпицио, глобален ръководител на модния и луксозния сектор в Bain.
Освен материални придобивки, свръхбогатите харчат и за преживявания. През 2024 г. те са похарчили 25,3 млрд. долара за пътувания и хобита – от йога и спа туризъм до сафари и „преживявания с висока добавена стойност“.
В същото време значителна част от средствата им отиват и за каузи. Само през 2023 г. те са дарили 207 млрд. долара за благотворителност – почти толкова, колкото са похарчили за яхти и часовници.
