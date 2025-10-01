Как най-богатите хора в света харчат парите си?

Те са едва 0,006% от цялото население на планетата

Богатите стават още по-богати – и харчат все по-разточително. Най-богатите хора в света са похарчили 290 милиарда долара за луксозни стоки през 2024 г., показва нов доклад на компанията за финансови анализи Altrata. Данните са базирани на базата Wealth X и проучвания на Bain & Company.

Макар да представляват едва 0,006% от цялото население на планетата, свръхбогатите притежават почти 60 трилиона долара – около една трета от цялото богатство на милионерите по света. Сред тях са фигури като Илон Мъск и Лари Елисън, чиито лични състояния надхвърлят стотици милиарди.

Яхти, самолети и автомобили за милиарди

Лъвският дял от харчовете отива за транспорт. През миналата година свръхбогатите са похарчили 129,5 млрд. долара, от които 100,9 млрд. за луксозни автомобили и 28,6 млрд. за частни самолети и яхти.

Само продажбите на частни джетове и яхти – пазари, доминирани почти изцяло от тази група – са нараснали с 13% за година, сочат данни на Bain.

Още 115,6 млрд. долара са инвестирани в „по-малки“ луксозни стоки – бижута, часовници, висша мода, вина и мебели. Категорията „изкуство“ също се откроява с 19,6 млрд. долара.

Луксозният бизнес се пренасочва към най-богатите

Големите брандове все по-често се ориентират към свръхбогатите. Hermеs продължава да расте, запазвайки ексклузивността си, докато Gucci, който се опита да разшири аудиторията си чрез по-масови колаборации, изпитва трудности.

„Видяхме пренасочване – вероятно дори прекалено силно – към върха на пирамидата, който се оказа най-устойчив в момент на криза“, обяснява Клаудия Д’Арпицио, глобален ръководител на модния и луксозния сектор в Bain.

Преживявания и благотворителност

Освен материални придобивки, свръхбогатите харчат и за преживявания. През 2024 г. те са похарчили 25,3 млрд. долара за пътувания и хобита – от йога и спа туризъм до сафари и „преживявания с висока добавена стойност“.

В същото време значителна част от средствата им отиват и за каузи. Само през 2023 г. те са дарили 207 млрд. долара за благотворителност – почти толкова, колкото са похарчили за яхти и часовници.

