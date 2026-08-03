400 хил. евро вече не са достатъчни за купуване на жилище в Португалия

Какви са причините?

Намирането на жилище в Португалия за под 400 000 евро става все по-трудно, а в някои случаи дори невъзможно. Според последния Barometer на Imovirtual, публикуван през май 2026 г., средната искана цена на жилище в страната вече достига 430 500 евро. Данните обхващат както ново строителство, така и съществуващи имоти и показват, че покупката на собствен дом остава недостъпна за голяма част от населението. Специалистите посочват, че основната причина е сериозният недостиг на предлагане при запазено високо търсене. По думите на председателя на APEMIP Патрисия Барао, липсата на нови жилища значително затруднява младите хора и семействата, които искат да закупят собствен дом. Допълнително влияние оказват високите цени на земята, строителните материали, труда, проектантските услуги, данъците и административните такси.

Снимка: Getty Images/iStock

Главният изпълнителен директор на строителната компания MomentVM Рикардо Вагариньо смята, че държавната схема за подпомагане на младите купувачи също е повлияла върху поскъпването. Програмата позволява финансиране между 85% и 100% от стойността на първо жилище до 450 000 евро чрез държавна гаранция, достъпна за хора между 18 и 35 години с доход под определен праг. Според него това е създало нов ценови ориентир на пазара и е довело до увеличение както на цените на новите жилища, така и на тези за препродажба.

Какви са причините?

Сред основните причини за високите цени е и сериозният недостиг на квалифицирани строителни кадри. Липсват зидари, електротехници, водопроводчици, кофражисти и други специалисти, а според Вагариньо в сектора не достигат около 80 000 работници. След финансовата криза и спасителната програма много строителни компании са прекратили дейността си, а голяма част от квалифицираните кадри са напуснали страната. Освен жилищното строителство, наличната работна ръка се ангажира и с големи инфраструктурни проекти като летища, железопътни линии и пътища. Последиците от бурите в централната част на Португалия също увеличават нуждата от строителни работници, което води до ускорени процедури за наемане на мигранти и до пренасочване на ресурси към по-спешни обществени проекти.

Допълнителен натиск върху пазара оказва и поскъпването на строителните материали. По данни на Националния статистически институт цените им са се увеличили с 3,7% на годишна база през март 2026 г. Сред най-силно засегнатите материали са стъклото, медната тел, бетонните плочи и керамичните блокове. Според Вагариньо основният фактор е цената на енергията, която влияе върху производството на почти всички строителни материали, а войната в Украйна допълнително е засилила този ефект. Високата стойност на земята също има съществен принос към крайната цена на жилищата, като предприемачът изчислява, че тя формира около една пета от бюджета на строителния проект. Освен това продължителните процедури за издаване на разрешителни за строеж увеличават разходите за инвеститорите, които впоследствие ги включват в крайната продажна цена.

Снимка: Getty Images / iStock

Според данни на обсерваторията на пазара на недвижими имоти средната искана цена в Португалия през март 2026 г. достига 3693 евро на квадратен метър. Най-скъп остава районът на Лисабон с 5796 евро на квадратен метър, следван от Фаро, Мадейра и Сетубал. В същото време в области като Гуарда, Браганса и Каштелу Бранко цените остават под 1000 евро на квадратен метър. Патрисия Барао смята, че решението е изграждането на нови жилищни квартали извън големите градски центрове, но с добре развита транспортна инфраструктура и достъп до училища, магазини, банки и други услуги. Според нея държавата трябва да стимулира и връщането на необитаемите жилища на пазара чрез публично-частни партньорства, което би могло да даде по-бърз резултат от новото строителство.

Представителите на сектора отхвърлят твърденията, че агенциите за недвижими имоти са виновни за високите цени. Според Патрисия Барао ролята на брокерите е да осигурят по-прозрачен процес, като използват реални пазарни данни и професионална експертиза при оценката на имотите. В същото време Рикардо Вагариньо настоява за повече квалифицирани специалисти и за ускоряване на процедурите по лицензиране, за да се улесни строителството и да се увеличи жилищният фонд. И двамата са единодушни, че докато предлагането на земя, жилища и работна ръка остава ограничено, а строителните разходи са високи, покупката на собствено жилище ще продължи да бъде недостъпна за голяма част от португалците.