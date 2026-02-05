Колко гориво е най-добре да има в резервоара на колата?

Ето какво казват специалистите

Количеството гориво в резервоара не е просто въпрос дали ще стигнем до следващата бензиностанция, а има пряко значение за състоянието на автомобила. Механици и автомобилни специалисти са единодушни, че най-добре е нивото на горивото да се поддържа между една четвърт и пълен резервоар, като е важно стрелката да не пада под тази граница.

Американската автомобилна асоциация (AAA) съветва резервоарът да не остава празен, особено през зимата, предаде Biznis Kurir. По-голямото количество гориво ограничава образуването на конденз в резервоара, което може да създаде проблеми в горивната система. В същото време механици предупреждават, че честото пълнене „до горе“ също не е добро решение.

Според специалистите в повечето случаи най-разумно е горивото да се поддържа между една четвърт и пълен резервоар. Когато нивото падне под една четвърт, рискът от повреди се увеличава, а и вероятността да останете без гориво в неподходящ момент е по-голяма.

Причината да не е добре да се кара „на резерва“ е свързана с работата на горивната помпа. При повечето автомобили тя се охлажда и смазва от самото гориво. Когато количеството му е малко, помпата работи при по-голямо натоварване и по-висока температура, което ускорява износването й.

От друга страна, постоянното доливане до максимума също може да се отрази неблагоприятно на горивната система. Прекаленото пълнене създава допълнително натоварване и не носи реална полза при нормално шофиране.

Има обаче ситуации, в които е разумно резервоарът да бъде пълен над половината. През зимата, особено при прогнози за силен снеговалеж, виелици или тежки пътни условия, по-голямото количество гориво може да се окаже решаващо. Ако попаднете в задръстване или се окажете далеч от помощ, това означава възможност да поддържате отоплението на автомобила по-дълго.

Макар много шофьори да карат с години със светнала лампичка за резерва без видими проблеми, механиците предупреждават, че този навик крие риск в дългосрочен план. Както при вредните навици, последствията не винаги се усещат веднага, но с времето вероятността от повреди нараства.

