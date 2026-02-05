BGN → EUR
Чисто злато: Арабите ще строят улица, която не съществува никъде другаде по света

Свят

bTV Бизнес екип

Новата атракция ще бъде разположена близо до Златния пазар на града

Улицата на златото ще се превърне в централната забележителност на новия Златен квартал, проектиран от Ithra Dubai, за да привлече нови туристи, купувачи и търговци на злато, пише Euronews.

Като част от наскоро обявения проект „Златен квартал Дубай“ в района на Дейра е планирано изграждането на първата в света улица, изработена от истинско злато. Засега остава тайна колко от този благороден метал ще бъде използван за строителството, а и все още не е известно как точно ще изглежда тя.

Въпреки това, Златната улица би трябвало допълнително да затвърди репутацията на Дубай като „град на златото“, която той е спечелил благодарение на невероятната си трансформация от малък пристанищен център за търговия с перли в един от най-големите центрове за търговия със злато в света.

Къде ще се намира улицата?

Улицата ще бъде разположена близо до дубайския „Златен сук“ в Дейра, място, което преди това се смяташе за един от най-големите световни пазари за бижута на дребно и едро, където стотици търговци предлагат злато с изключително качество на конкурентни цени.

Планирано е в района да се обзаведат над хиляда бизнес обекта, където ще се предлага всичко - от злато и други бижута до козметика и парфюми. Сред утвърдените марки ще присъстват производители на бижута като Joyalukkas, Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan и Tanishq Jewellery.

Те докосват небето:10-те най-високи сгради в света през 2026 г.

Зоната ще включва и шест хотела с общо хиляда стаи, целящи да отговорят на нуждите от настаняване на международни посетители и бизнес партньори.

Според AzureNews, ОАЕ е вторият по големина център за търговия с физическо злато в света. През 2024-2025 г. страната е изнесла злато на стойност приблизително 53,41 милиарда долара, което подчертава централната ѝ роля на световния пазар на злато.

