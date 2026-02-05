Чисто злато: Арабите ще строят улица, която не съществува никъде другаде по света

Новата атракция ще бъде разположена близо до Златния пазар на града

Улицата на златото ще се превърне в централната забележителност на новия Златен квартал, проектиран от Ithra Dubai, за да привлече нови туристи, купувачи и търговци на злато, пише Euronews.

Като част от наскоро обявения проект „Златен квартал Дубай“ в района на Дейра е планирано изграждането на първата в света улица, изработена от истинско злато. Засега остава тайна колко от този благороден метал ще бъде използван за строителството, а и все още не е известно как точно ще изглежда тя.

Въпреки това, Златната улица би трябвало допълнително да затвърди репутацията на Дубай като „град на златото“, която той е спечелил благодарение на невероятната си трансформация от малък пристанищен център за търговия с перли в един от най-големите центрове за търговия със злато в света.

Къде ще се намира улицата?

Улицата ще бъде разположена близо до дубайския „Златен сук“ в Дейра, място, което преди това се смяташе за един от най-големите световни пазари за бижута на дребно и едро, където стотици търговци предлагат злато с изключително качество на конкурентни цени.

Планирано е в района да се обзаведат над хиляда бизнес обекта, където ще се предлага всичко - от злато и други бижута до козметика и парфюми. Сред утвърдените марки ще присъстват производители на бижута като Joyalukkas, Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan и Tanishq Jewellery.

Зоната ще включва и шест хотела с общо хиляда стаи, целящи да отговорят на нуждите от настаняване на международни посетители и бизнес партньори.

Според AzureNews, ОАЕ е вторият по големина център за търговия с физическо злато в света. През 2024-2025 г. страната е изнесла злато на стойност приблизително 53,41 милиарда долара, което подчертава централната ѝ роля на световния пазар на злато.

