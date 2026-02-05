И наши съседи се обявиха срещу фалшивия мед: „Продават килограм за 1,3 евро“

„Това е от 3 до 5 пъти по-малко от производствената цена. Това са международни фалшификатори, така наречената международна пчеларска мафия"

Проблемите с вноса на фалшив мед са огромни за пчеларския сектор не само у нас, но и в Сърбия. Родолюб Живадинович, който е президент на Асоциацията на пчеларските организации на Сърбия, споделя пред сръбската медия RTS, че вносните фалшификати заплашват оцеляването на местните пчелари.

Фалшивият мед

Снимка: istockphoto.com

Най-големият проблем в пчеларския сектор са фалшификатите, които са свалили цената на истинския мед до степен, че много хора изоставят пчеларството.

„До вчера цената на акациевия мед при изкупуване беше на нивото на производствената цена, която е приблизително 4,5 евро. Най-ниската производствена цена в Сърбия за килограм мед е 3,5 евро, но повтарям, това е много индивидуално. Изчислихме, че от 2011 г. до края на 2023 г. цената на производството на мед се е увеличила с 43%. Сега има допълнително увеличение на цената с 12 процента, защото всичко се увеличава неоправдано, всеки използва възможността, а изкупната цена на меда остава същата“, посочва Живадинович.

Сърбите внасят фалшифициран мед, но и сами го „произвеждат“.

Живадинович предупреждава, че освен местните фалшификати, пазарът вече е залят и с вносни, чиято цена започва от 1,3 евро за килограм.

„Това е от 3 до 5 пъти по-малко от производствената цена. Това са международни фалшификатори, така наречената международна пчеларска мафия. Те наеха химици преди няколко години, за да заобиколят най-модерните методи за идентифициране на фалшификати“, отбелязва Живадинович и отбелязва, че ще се борят срещу това с помощта на европейска платформа.

Европейска платформа за мед

Снимка: Canva

Скоро ще се навършат две години от основаването на Европейската пчеларска асоциация, която беше основана в Белград. Живадинович заявява, че Сърбия разполага с лаборатория за контрол на качеството на храните, която използва изобретателен метод, чийто автор е номиниран за Нобелова награда.

„Ние на ниво Европейски съюз се борим да решим проблема. ЕС прие и създаде работна група, наречена „медена платформа“, която до края на тази година трябва да изготви метод за тестване на мед, благодарение на който бихме били 100% сигурни, че медът е истински. Днес това не е лесна работа и можеш да определиш това само ако направиш целия набор от специални анализи, които съществуват, и се надяваш, че фалшификаторът е бил небрежен в някаква част“, ​​обяснява президентът на Асоциацията на пчеларските организации на Сърбия.

