Подписваме договора за частните влакове

Договорите ще влязат в сила от 13 декември 2026 г.

До седмица вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов ще подпише новите договори за пътнически железопътни превози в следващите 12 години. Правителството днес упълномощи министъра за това, като договорите ще влязат в сила от 13 декември 2026 г.

Изборът на нови оператори на жп превоза на пътници у нас на конкурентен принцип бе условие в Плана за възстановяване и устойчивост за получаване на финансова помощ за закупуване на нови локомотиви и влакове.

Караджов припомни, че Европейската комисия е удвоила инвестицията за нов подвижен състав, като общият ѝ размер е достигнал 734 млн. евро, но средствата са пряко обвързани с изпълнението на реформата в железопътния сектор, пише "Сега".

Само два участника се явиха на конкурса за пътнически жп превози - държавната фирма БДЖ и частната „Ивкони експрес“.

БДЖ бе избрана да обслужва над 75% от пътническите превози в страната - всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас., или 17,7 млн. влаккилометра годишно, "Ивкони експрес“ ще бъде оператор в Северния и Южния регион с под 3 млн. влаккилометра годишно.

Южният лот включва бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района. В северния лот са включени бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.

Така за първи път държавната субсидия за жп превоз няма да отива само при държавната компания БДЖ-Пътнически превози. Тя ще вземе в следващите 12 месеца 1.8 млрд. евро, а частната „Ивкони Експрес“ - малко над 511 млн. евро. Частната компания “ПИМК Рейл Експрес” също има лиценз за жп пътнически превози, но не участва в процедурата, което означава, че ако започне да осъществява тази дейност, няма да получава субсидия от държавата, а ще работи единствено на пазарен принцип.

"Печалбата на двата оператора е нормативно ограничена до 3,57%, а при превишение средствата ще се приспадат от държавната субсидия", уточни днес министър Караджов. Новият подвижен състав, закупен със средства на държавата, ще се ползва безвъзмездно, а след изтичане на договорите ще бъде върнат на Министерството на транспорта.

Караджов увери, че нито един служител на БДЖ „Пътнически превози“ няма да бъде съкратен в резултат на тази реформа и всички социални придобивки и трудови права ще бъдат запазени. Караджов уточни, че 813 служители на държавната БДЖ ще преминат на работа към частния оператор "Ивкони Експрес" до края на 2026 г. Всички ще бъдат със запазени длъжности и възнаграждения, посочи транспортният министър.

„Това не са реформи на хартия, а реални промени, които ще променят транспортния сектор и ще го доближат до стандартите на 21-ви век“, каза още Караджов.

