Коя европейска страна е лидер в туризма през 2026 г.?

Особено силно развитие се наблюдава при нехотелските места за настаняване, които отчитат увеличение от 7,46%

Броят на туристите в Италия се е увеличил през първата половина на 2026 г., като основният двигател на този ръст са международните посетители. Министърът на туризма Маци коментира, че „секторът остава стълб на националната икономика“. Според Министерството на вътрешните работи туризмът е достигнал рекордни стойности през 2026 г., като регионът Калабрия заема водеща позиция. Очаква се и Сардиния да отчете увеличение на посетителите с 8,24%, благодарение на значителния ръст при чуждестранните туристи.

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Данните са базирани основно на информация от платформата Alloggiati Web на Министерството на вътрешните работи, както и на официалната статистика на Министерството на туризма и Istat. Италия за пореден път затвърждава позицията си като най-предпочитана туристическа дестинация в Европа, включително за летния сезон на 2026 г, предава Еuronews.

Процентът на заетост на онлайн резервациите, който показва колко от местата за настаняване са запълнени чрез дигиталните платформи, достига 51,2% в Италия. Страната изпреварва свои основни конкуренти като Испания с 42,8% и Франция с 32,9%. В същото време средната цена за нощувка в Италия остава по-достъпна – 153 евро, спрямо 170 евро в Испания и 195 евро в Гърция.

Според статистиката на Министерството на туризма най-висока заетост е отчетена във Венето (57,5%), Емилия-Романя (56,7%), автономните провинции Тренто (55,7%) и Болцано (54,9%). След тях се нареждат Фриули-Венеция-Джулия (53,7%), Сицилия (53,3%) и Тоскана (52,5%), като всички тези региони са над средното национално ниво. През юни и юли заетостта се е увеличила съответно с 13,4% и 10% спрямо същия период на предходната година.

Особено силно развитие се наблюдава при нехотелските места за настаняване, които отчитат увеличение от 7,46%, докато хотелският сектор нараства с 2,27%. Министърът на туризма Джанмарко Маци заяви, че резултатите показват как италианският туристически сектор продължава да постига рекордни показатели въпреки глобалните предизвикателства. По думите му секторът става все по-стратегически важен и запазва ролята си на основен стълб за националната икономика.

Премиерът Джорджия Мелони също подчерта, че лидерската позиция на Италия в европейския туризъм е признание за красотата на страната, качеството на туристическото предлагане и усилията на целия сектор. Тя благодари на предприемачите, служителите и професионалистите в туризма, които допринасят Италия да бъде все по-привлекателна и конкурентоспособна дестинация. Правителството ще продължи да подкрепя сектора, който остава стратегически за икономиката и бъдещия растеж на страната.