Замразиха Боташ: Колко дълг е натрупала България към Турция?

Договорът е замразен за 15 месеца

Българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган подписаха протокол за замразяване на договора мжду „Булгаргаз“ и „Боташ“ за 15 месеца. По време на тези 15 месеца ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия и ще се водят преговори за нов договор при актуалните пазарни условия.

Пред БНР Мартин Владимиров, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, припомни, че страната ни реално не плаща по договора от средата на 2024 г.

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„Няма яснота дали турската страна се съгласява да ни опрости вече натрупания дълг, който е около половин милиард евро“, отбеляза енергийният експерт.

„И дали реално вървим към ново споразумение, или тупаме топката. В момента турската страна няма интерес да променя условията, но търси стратегически пробив в пазарите на Централна и Югоизточна Европа.“, добавя той.

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По негови думи най-разумното е тази сделка с "Боташ" да се използва, за да бъде „привлечена Турция към Вертикалния газов коридор. Това е инициатива на САЩ, Гърция, България и Румъния за доставка на американски втечнен природен газ до терминалите в Егейско море и пренос до Централна Европа и Украйна".

Владимиров набляга на факта, че това, което плащаме като такси в Турция, е три пъти по-високо, отколкото в Гърция.

"Но ако наистина не плащаме останалите количества, които не използваме, това е добър напредък. На чисто оперативно равнище "Булгаргаз" ще получи глътка въздух. Но нищо повече от това, докато не се постигне трайно предоговаряне на условията".