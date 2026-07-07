Замразиха Боташ: Колко дълг е натрупала България към Турция?

Договорът е замразен за 15 месеца
Българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган подписаха протокол за замразяване на договора мжду „Булгаргаз“ и „Боташ“ за 15 месеца. По време на тези 15 месеца ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия и ще се водят преговори за нов договор при актуалните пазарни условия.
Пред БНР Мартин Владимиров, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, припомни, че страната ни реално не плаща по договора от средата на 2024 г.
„Няма яснота дали турската страна се съгласява да ни опрости вече натрупания дълг, който е около половин милиард евро“, отбеляза енергийният експерт.
„И дали реално вървим към ново споразумение, или тупаме топката. В момента турската страна няма интерес да променя условията, но търси стратегически пробив в пазарите на Централна и Югоизточна Европа.“, добавя той.
По негови думи най-разумното е тази сделка с "Боташ" да се използва, за да бъде „привлечена Турция към Вертикалния газов коридор. Това е инициатива на САЩ, Гърция, България и Румъния за доставка на американски втечнен природен газ до терминалите в Егейско море и пренос до Централна Европа и Украйна".
Владимиров набляга на факта, че това, което плащаме като такси в Турция, е три пъти по-високо, отколкото в Гърция.
"Но ако наистина не плащаме останалите количества, които не използваме, това е добър напредък. На чисто оперативно равнище "Булгаргаз" ще получи глътка въздух. Но нищо повече от това, докато не се постигне трайно предоговаряне на условията".