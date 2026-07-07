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БГ Бизнес Wizz Air с още два нови директни полета от София

Wizz Air с още два нови директни полета от София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

На какви цени ще са билетите?

Wizz Air добавя още две нови дестинации в списъка си с директни полети от София до Тирана, Албания и Палермо, Италия. Цените на билетите започва от 19,99 евро, съобщана от компанията. 

„Радваме се да разширим мрежата си от София с още две нови директни линии до Тирана и Палермо. С тези нови дестинации предоставяме на българските пътници още повече възможности за достъпни и удобни пътувания – независимо дали планират градско бягство, лятна ваканция или почивка на планина.", коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air. 

Снимка: iStock

От старта на операциите си в България през 2005 г. до днес Wizz Air е превозила над 34 млн. пътници от и до страната, като само през 2025 г. е превозила 3,1 млн. пътници и е изпълнила близо 16 хил. полета. Със своето устойчиво разширяване и инвестиции в модерна флотилия, оперативна надеждност и клиентско преживяване, плановете на авиокомпанията са през 2026 г. да достигне 80 млн. превозени пътници годишно в цялата си мрежа, затвърждавайки лидерската си позиция в Европа и у нас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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