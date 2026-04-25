Коя е столицата на книгата за 2026 година?

Рабат, често смятан за един от най-живите, но недооценени градове в Мароко, беше обявен за Световна столица на книгата на ЮНЕСКО за 2026 г., наследявайки титлата от Рио де Жанейро. Градът предлага богато разнообразие от преживявания за любителите на литературата, предава Еuronews.

От 23 април 2026 г. започва едногодишна програма, посветена на грамотността и книгите в целия град. Инициативите са насочени към намаляване на неграмотността сред уязвими общности, насърчаване на четенето сред жени и деца, както и развитие на местната издателска индустрия.

Изборът на Рабат се дължи до голяма степен на неговата динамична литературна сцена и ролята му на културен кръстопът. Градът е домакин на Международния панаир на книгата и издателската дейност (SIEL) – едно от най-значимите събития от този тип в Африка.

Панаирът ще се проведе между 30 април и 10 май и ще събере хиляди посетители и над 700 изложители от около 50 държави. През 2026 г. събитието е още по-специално заради съвпадението с титлата на града, като Франция ще бъде почетен гост, а сред участниците ще бъде и Нобеловата лауреатка Ани Ерно.

Разходката из Медина и улица „Руе де Консулс“ разкрива традиционни книжарници, антикварни щандове и магазини за калиграфия. Особено впечатляващ е щандът на Мохамед Азиз – един от най-старите книжари в града, който предлага хиляди книги втора употреба и може да даде препоръки на няколко езика. Това място често крие редки литературни находки и привлича хора със сходни интереси.

Сред културните забележителности се открояват Музеят на модерното изкуство „Мохамед VI“ и Националната библиотека на Кралство Мароко. Музеят представя развитието на мароканското изкуство през XX век – от реализъм до съвременни форми, докато библиотеката съхранява над хилядолетно наследство чрез стотици хиляди заглавия и редки документи, много от които вече са дигитализирани.

За по-спокойно преживяване посетителите могат да се отправят към андалуските градини на Касба де Удаяс и да четат в някое от местните кафенета. Най-популярното от тях, Cafe des Oudayas, предлага красива гледка към река Бу Регрег, традиционна атмосфера и възможност да се насладите на марокански чай, сладкиши и хубава книга.