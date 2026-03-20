Мароко за 7 дни: Колко струва да организирате пътуване сами?

Мароко се превърна в една от най-предпочитаните дестинации за туристи от Европа. Това е страна, в която можете да видите всичко. Шумът на пазари се смесва с тишината на пустинята, а вековни дворци и джамии са обградени от модерни булеварди. От екипа на "Бизнес Новините" проверяваме, колко би ви струвало да си организирате напълно самостоятелно екскурзия до страната в рамките на седем дни. Маршрутът включва няколко града, сред които Маракеш, Узуд, Казабланка и Рабат.

Пътуване

Пътуването започва от София с полет с прикачване до Маракеш за 115 евро в двете посоки, към които можете да добавите 100 евро за багаж. Можете да летите директно от София, но ако предпочитате по-бюджетен вариант, изберете полети с прикачване. Най-често срещаният маршрут е София-Милано-Маракеш.

Маракеш

Маракеш е първото истинско потапяне в мароканската култура. Цената на настаняването зависи от региона, в които сте, както и удобствата. Най-евтината опция са хостелите, където има вариант да нощувате в собтвена стая с обща тоалетна. Нощувка в хостел излиза около 10 евро на човек с включена закуска.

Сърцето на града, площадът Jemaa el-Fnaa, е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. През деня той е изпълнен с десетки търговци, които ще ви предложат месни подправки, плодове, традиционни ястия и много други. Цените на продуктите там са надценени, но можете да коментирате крайната сума с търговеца и да получите голяма отстъпка. Много често те са склонни да ви продадат артикула 3 пъти по-евтино от първоначалната цена.

В центъра се издига и джамията Koutoubia – най-голямата в Маракеш, с 77-метров минарет, изграден през XII век и служил като архитектурен модел за други знакови сгради в региона. Макар достъпът вътре да е ограничен за немюсюлмани, външният ѝ облик остава впечатляващ.

Една от основните исторически забележителности е Saadian Tombs – мавзолей от XVI век, открит повторно едва през 1917 г.. Там можете да видите сложните мозайки и резбовани тавани, които показват разкоша на династията Саади. В същия дух е и Bahia Palace – дворец от XIX век, построен за велик визир, с богато украсени вътрешни дворове и градини. В непосредствен близост се намира и по-тихата страна на града, където се разкрива Le Jardin Secret – възстановена традиционна градина, създадена по принципите на ислямската архитектура.

Пустинята "Агафай" и водопадите Узуд

Контрастът идва идва с пътуване до пустинята Агафай. Можете да си запазите онлайн екскурзия за 20 евро на човек от Маракеш до пустинята. Тя включва отиване и връщане с автобус, разходка с камили, вечеря и мароканско шоу с огън.

На около 150 км от Маракеш се намират водопадите Узуд – вторите най-високи в Африка, достигащи около 110 метра. До тях също можете да отидете с предварително запазена екскурция за 15 евро на човек. Това включва транспорт, екскурзовод и обяд. Водопадите са заобиколени от маслинови гори, а районът е известен и с берберските макаци, които често се срещат по пътеките. Това са вид маймуни в региона.

Казабланка

Казабланка се намира на около 3 часа от Маракеш и дотам се стига с публичен транспорт. Цената зависи от часа, но е между 7 и 15 евро в посока. Нощувката в Казабланка в среден клас хотел за един човек струва 15 евро, като включва самостоятелна стая с баня и закуска.

Градът е икономическият център на Мароко и носи силно европейско влияние. Най-впечатляващата забележителност е Hassan II Mosque – една от най-големите джамии в света, с минаре високо 210 метра, разположена частично върху Атлантическия океан. Place Mohammed V е централният площад с колониална архитектура от френския период.

Рабат

От Казабланка, можете евтино и бързо да отидете до столицата на Мароко - Рабат. Тя се намира на около 40 минути с влак и пътуването е 5 евро в посока. Една от основните забележителности там е Hassan Tower - недовършен минарет от XII век. Срещу него се намира Mausoleum of Mohammed V – гробница на мароканския крал, известна с изящната си архитектура. Централните пазари Kasbah of the Udayas впечатляват със своите тесни сини улички и гледки към океана, а Andalusian Gardens е зелен парк в сърцето на града.

Каква е общата стойност на седемдневната екскурзия?

Полети: 115 евро

Багаж: 100 евро

Нощувки в Маракеш (4 нощувки): 70 евро

Екскурзия "Агафай": 20 евро

Екскурзия Водопади Узуд: 15 евро

Казабланка нощувка: 15 евро

Транспорт между градовете: 36 евро

Лични разходи, храна и сувенири: 140 евро

Цялата почивка при самостоятелна организация би ви излязва общо около 500 евро всичко.

Мароко е страна, която предлага уникална възможност да надникнете в историята и културата на местните. С добре планиран маршрут и разумен бюджет, самостоятелно пътуване до Мароко може да бъде достъпно и различно преживяване, извън Европа.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN