Свят Финландските бензиностанции на "Лукойл" затварят заради санкциите на САЩ

Финландските бензиностанции на "Лукойл" затварят заради санкциите на САЩ

bTV Бизнес екип

Бензиностанциите ще се затварят поетапно

Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант "Лукойл", заяви в сряда, че се готви да затвори всичките си бензиностанции в страната, тъй като горивото свършва на фона на санкциите на САЩ срещу компанията майка, предаде Reuters.

Teboil има 430 бензиностанции във Финландия, според уебсайта на компанията, или приблизително една пета от общо 2250 в скандинавската страна, според доклад на индустриалната група от 2024 г.

"Бензиностанциите ще се затварят поетапно, след като запасите от гориво се изчерпят", се посочва в изявлението на Teboil.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на "Лукойл" заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията. Финландската верига бензиностанции е първата международна компания, собственост на "Лукойл", която обяви, че ще затвори в резултат на санкциите.

Преди дни "Лукойл" обяви форсмажорно обстоятелство в ценното си нефтено находище "Западна Курна 2" в Ирак, след като Ирак спря всички плащания в брой и в суров петрол поради западните санкции, докато изпълнител, работещ за "Лукойл", отмени плановете си за добив на петрол край Румъния, а България назначи особен управител в рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", напомня Reuters, цитирана от БНР.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде в края на миналата седмица разрешение на потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за закупуване на международните й активи, като днес финландската Teboil заяви, че очаква "Лукойл" да продаде веригата си от бензиностанции в страната.

Миналия месец финландският орган за финансов надзор заяви, че банките и други финландски институции, подчинени на неговите разпоредби, трябва да проявяват повишено внимание при работата си с "Лукойл" и с компании, пряко или косвено притежавани от него.

