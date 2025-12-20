Кой е бил Илон Мъск на Средновековието?

Богатството на Илон Мъск се оценява на около 500 милиарда долара

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди около 500 години в баварския град Аугсбург, е смятан за най-богатия човек на своето време. Известен като Якоб Богатия, той оказва силно влияние върху крале, императори и папи, а състоянието му според американски историк би се равнявало на около 400 милиарда долара в днешни пари, пише DW.

За сравнение, през 2025 г. богатството на Илон Мъск се оценява на около 500 милиарда долара, но ако се измери спрямо икономиката на епохата, влиянието на Фугер е било далеч по-голямо. Неговото състояние е представлявало около 10 процента от брутния вътрешен продукт на Европа, докато това на Мъск днес се равнява на около 1,7 процента от БВП на САЩ.

Якоб Фугер е роден през 1459 г. в Аугсбург, който по онова време е важен център на текстилната търговия. Семейството му вече разполага със значително богатство, а самият той усъвършенства уменията си във Венеция. Заедно с братята си започва да отпуска крупни заеми на владетели, сред които и крал Максимилиан Първи, който му предоставя правата за добив на благородни метали.

Фугер инвестира в модернизиране на минното дело и създава практически монопол върху добива и търговията със сребро и мед. Паралелно изгражда мащабна търговска мрежа в цяла Европа, търгува с подправки и създава собствена комуникационна система, която му дава сериозно предимство.

Чрез финансите си Фугер влияе и върху църквата, като получава дял от печалбите от търговията с индулгенции. В Аугсбург той основава „Фугерай“ – най-старото социално жилищно селище в света, което съществува и днес и прилага същия символичен годишен наем, определен още през XVI век.

След смъртта му богатството на фамилията е пренасочено към земи и имоти, а фондациите на Фугер продължават да съществуват и до днес. И днес, 500 години след смъртта му, Якоб Фугер продължава да бъде смятан за една от най-богатите личности в историята.

