Козметична компания продава марката си за продукти за коса за 750 млн. долара

Компанията се стреми да се преориентира към парфюмерийния сегмент

Козметичната компания Coty съобщи днес, че е продала оставащите си 25,8 на сто от акциите в марката за продукти за коса Wella на инвестиционния фонд KKR срещу 750 милиона долара, предаде Reuters.

От Coty посочват, че запазват правото си на 45 на сто от бъдещите приходи при евентуална продажба или първично публично предлагане (IPO) на бизнеса, след като бъде удовлетворена предпочитаната възвръщаемост на Кей Кей Ар. Компанията планира да използва по-голямата част от получените авансово средства за намаляване на дълговата си тежест, пише БТА.

Сделката слага край на програмата за преструктуриране, започната през 2020 г., чиято цел беше рационализиране на портфейла и операциите на Coty и реализиране на пълната стойност на бизнеса на Wella, посочват от компанията.

По-рано през тази година Coty започна стратегически преглед на бизнеса си в сегмента на т. нар. декоративна козметика, който може да доведе до продажба на марки като Rimmel и CoverGirl. Компанията се стреми да се преориентира към парфюмерийния сегмент на фона на продължаващото слабо търсене на декоративна козметика.

Акциите на Coty са загубили близо половината от стойността си от началото на годината.

Основана през 1904 г. в Париж, Coty притежава лицензи за парфюмерийните марки Gucci, Chloé и Burberry. Пазарната капитализация на компанията възлиза на около 2,8 милиарда долара, сочат данни на LSEG.

През 2015 г. Coty придоби козметичния бизнес на Procter & Gamble за 12,5 милиарда долара, в рамките на която сделка компанията придоби и марката Wella.

