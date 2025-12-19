BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Последвайте ни
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Свят Козметична компания продава марката си за продукти за коса за 750 млн. долара

Козметична компания продава марката си за продукти за коса за 750 млн. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията се стреми да се преориентира към парфюмерийния сегмент

Козметичната компания Coty съобщи днес, че е продала оставащите си 25,8 на сто от акциите в марката за продукти за коса Wella на инвестиционния фонд KKR срещу 750 милиона долара, предаде Reuters.

От Coty посочват, че запазват правото си на 45 на сто от бъдещите приходи при евентуална продажба или първично публично предлагане (IPO) на бизнеса, след като бъде удовлетворена предпочитаната възвръщаемост на Кей Кей Ар. Компанията планира да използва по-голямата част от получените авансово средства за намаляване на дълговата си тежест, пише БТА.

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Колко пари ще вземат и двамата?

Сделката слага край на програмата за преструктуриране, започната през 2020 г., чиято цел беше рационализиране на портфейла и операциите на Coty и реализиране на пълната стойност на бизнеса на Wella, посочват от компанията.

По-рано през тази година Coty започна стратегически преглед на бизнеса си в сегмента на т. нар. декоративна козметика, който може да доведе до продажба на марки като Rimmel и CoverGirl. Компанията се стреми да се преориентира към парфюмерийния сегмент на фона на продължаващото слабо търсене на декоративна козметика.

Безплатно паркиране в София за празниците – ето кога

Акциите на Coty са загубили близо половината от стойността си от началото на годината.

Основана през 1904 г. в Париж, Coty притежава лицензи за парфюмерийните марки Gucci, Chloé и Burberry. Пазарната капитализация на компанията възлиза на около 2,8 милиарда долара, сочат данни на LSEG.

През 2015 г. Coty придоби козметичния бизнес на Procter & Gamble за 12,5 милиарда долара, в рамките на която сделка компанията придоби и марката Wella.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата