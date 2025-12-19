MrBeast планира нов YouTube канал, посветен на финансите и инвестициите

Той е най-популярният създател в YouTube

YouTuber-ът MrBeast е известен с това, че раздава огромни суми пари, а сега възнамерява да покаже на милионите си зрители как да ги управляват разумно. Най-популярният създател в YouTube, чието истинско име е Джими Доналдсън, сподели, че иска да създава видеа, които „обучават хората как да инвестират и обясняват какво представлява Roth IRA“, Business Insider.

Снимка: Getty Images

По думите на Доналдсън това съдържание най-вероятно ще бъде публикувано в отделен канал. Той разкри плановете си в интервю с друг създател – Джон Юшаей, разпространено в понеделник. Макар подобен завой към личните финанси да изглежда необичаен за YouTuber, натрупал стотици милиони абонати с екстремни и зрелищни видеа, включително заравяне жив, темата за парите отдавна присъства в съдържанието му.

Видеата на MrBeast са силно свързани с големи парични награди – от състезания между 100 еднояйчни близнаци за 250 000 долара до предизвикателства, при които участници прекарват 100 дни в бункер с възможност да спечелят 500 000 долара. „Финансовото съдържание просто ни идва естествено, защото постоянно работим с пари“, обясни Доналдсън по време на разговора.

Снимка: Getty Images

Той наскоро раздаде и 10 милиона долара на победителя в първия сезон на състезателното шоу „Beast Games“ в Amazon Prime Video. Щедростта в предаването беше толкова впечатляваща, че колежката ми Кейти Нотопулос се почувства принудена да обясни на сина си в началното училище, че в реалния живот парите не са просто „нещо, от което се строят пирамиди или се хвърлят в чували“.

Нов канал, посветен на финансовата грамотност, може да се превърне и в маркетингова платформа за бъдещо начинание на Доналдсън – MrBeast Financial. По-рано този месец главният изпълнителен директор на компанията му потвърди, че екипът планира пускането на финансов продукт като част от следващите си бизнес проекти.

Въпреки че подробностите остават неясни, презентация пред инвеститори, разгледана от Business Insider по-рано тази година, посочва възможни услуги като студентски заеми и застраховки. Според документа компанията по-скоро ще си партнира с финтех фирма, вместо да разработва продуктите самостоятелно, като говорител на MrBeast отказа допълнителен коментар.

