Кои са най-големите спонсори на Линдзи Вон и какво е финансовото й състояние към момента?

Линдзи Вон е смятана за една от най-великите алпийски скиорки на всички времена, а успехът ѝ се е превърнал в значителни приходи през цялата ѝ кариера. Към началото на 2026 г., преди завръщането си на олимпийската сцена, Линдзи Вон поддържа високопрофилно портфолио от спонсорски договори, които според Forbes са допринесли за приблизително 8 милиона долара общи приходи през 12-те месеца преди Игрите през 2026 г. Тя е класирана сред най-високоплатените спортисти на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Снимка: Reuters

Рекламите на Вон се фокусират върху премиум марки, които съответстват на нейния имидж за издръжливост и способност за възстановяване.

FIGS (Медицинско облекло)- през януари 2026 г. Вон си партнира с FIGS като инвеститор и посланик на марката. Тази кампания подчертава нейната зависимост от медицински специалисти по време на завръщането ѝ от множество контузии и операция.

Red Bull: Дългогодишен партньор (над 20 години), с когото тя продължава да работи, като често носи тяхната марка по време на състезания.

Rolex: Дългогодишно, „удовлетворяващо“ партньорство, което е в съответствие със статута ѝ на легендарна спортистка.

Under Armour: Вон е посланик на марката повече от десетилетие и е ключово лице на тяхната марка Project Rock.

Delta Air Lines: Посочена като ключов спонсор в портфолиото ѝ за 2026 г.

Land Rover: Продължава да бъде търговски партньор.

HEAD Sportswear: Тя си партнира с HEAD от 2020 г. и участва в разработването на колекцията „Vonn“.

NBCUniversal: Участвала е в промоционални кампании за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г.

Снимка: Reuters

Forbes оцени приходите на Вон на 8,2 милиона долара, което я постави на 18-то място в списъка им с най-високоплатени спортисти в началото на 2026 г. Докладите сочат нетно състояние от приблизително 14 до 16 милиона долара към февруари 2026 г.

Вон е третата най-високоплатена спортистка на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

41-годишната скиорка претърпя ужасяващо падане с висока скорост в неделя по време на финала по спускане за жени на Олимпийските игри през 2026 г. в Милано, Италия. Тя вече се състезаваше с контузия, след като разкъса предната си кръстна връзка само девет дни по-рано. След инцидента в неделя тя беше транспортирана по хеликоптер от пистите на Кортина и откарана в болница в Тревизо за операция. Тя е участвала в пет олимпийски игри, започвайки през 2002 г. Беше принудена да пропусне Игрите през 2014 г. поради контузия на коляното и не се състезава на Игрите през 2022 г., докато си вземаше почивка.

Тя е спечелила три олимпийски медала през кариерата си, включително като стана първата американка, спечелила злато на Игрите във Ванкувър през 2010 г., съобщава Mirror US.

Forbes съобщава, че тя е сред най-високоплатените спортисти на Олимпийските игри през 2026 г. Само двама състезатели печелят повече: скиорката Айлийн Гу с 23 милиона долара и хокеистът Остън Матюс с 20 милиона долара.

Вон вече беше намекнала в Instagram, че това може да са последните ѝ Олимпийски игри, преди злощастната си контузия. Тя написа: „Самото стигане до тези Олимпийски игри беше пътешествие, в което някои не вярваха от самото начало. Пенсионирах се за 6 години и поради частична смяна на коляното имах шанса да се състезавам още веднъж.“

