Шефът на Instagram: 16 часа на ден в приложението е „проблем“, а не пристрастяване

По време на съдебен процес в Калифорния той защити платформата срещу обвинения

Ръководителят на Instagram заяви, че 16 часа дневна употреба са „проблематични“, но не непременно признак на пристрастяване. По време на съдебен процес в Калифорния той защити платформата срещу обвинения, че е причинила психични вреди на непълнолетни, като подчерта, че дори на пръв поглед прекомерното използване на социални мрежи не означава клинична зависимост.

Адам Мосери, който оглавява Instagram от осем години, даде показания в знаковото дело, започнало тази седмица в Лос Анджелис. Така той стана първият високопоставен ръководител, явил се лично в съда. Очаква се процесът да продължи шест седмици и да послужи като тест за правни аргументи, целящи да търсят отговорност от технологичните компании за въздействието им върху младите хора. Адвокатите на Meta твърдят, че водещата ищца, обозначена с инициалите KGM, е била повлияна от други фактори в живота си, а не от Instagram. YouTube също е посочен в иска, докато Snapchat и TikTok вече са постигнали споразумения.

В началото на показанията си Мосери се съгласи с тезата на адвоката на KGM Марк Лание, че Instagram трябва да направи всичко възможно, за да гарантира безопасността на потребителите, особено на младите. Той обаче подчерта, че е трудно да се определи кога използването на платформата става прекомерно, тъй като това е „лично нещо“. По думите му е важно да се прави разлика между клинична зависимост и проблемна употреба. Мосери даде пример, че човек може да каже, че е „пристрастен“ към сериал в Netflix, без това да означава медицинска зависимост, като същевременно нееднократно отбеляза, че не е експерт по зависимости.

По време на разпита Лание цитира вътрешно проучване на Meta сред 269 000 потребители, според което 60% са видели или преживели тормоз в рамките на предходната седмица. Адвокатът посочи още, че KGM е подала над 300 сигнала за тормоз в Instagram, като попита дали Мосери е бил запознат с това. Той отговори, че не е знаел. На въпрос как оценява най-дългия ден, в който KGM е използвала приложението – 16 часа – Мосери заяви, че това „звучи като проблемна употреба“, но не го определи като пристрастяване, предава ВВС.

Мосери беше разпитан и за кореспонденция от 2019 г. между ръководители на Meta относно възможните негативни ефекти от филтрите за промяна на външния вид. Сред изразилите притеснения е бил Ник Клег, който предупредил, че компанията може да бъде обвинена, че поставя растежа пред отговорността. Мосери заяви, че Meta е решила да забрани филтрите, които надхвърлят ефекта на грим, но по-късно призна, че забраната е била „модифицирана“, без да е напълно отменена.

Meta и други социални платформи са изправени пред хиляди подобни дела в САЩ, заведени от семейства, прокурори и училищни райони. При пристигането си в съда Мосери беше посрещнат от протестиращи и родители, които твърдят, че децата им са пострадали от това, което наричат зависимост към социалните медии. Сред тях беше Мариано Джанин от Лондон, чиято 14-годишна дъщеря Миа е починала от самоубийство през 2021 г. Той заяви, че ако компаниите променят бизнес модела си, ситуацията би била различна, и настоя, че разполагат с технологиите и ресурсите да защитят децата. Очаква се по делото да свидетелстват и Марк Зукърбърг и главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN