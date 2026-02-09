Кои са имотите на Линдзи Вон и кой е домът, който тя не може да продаде? (СНИМКИ)

Спортна кариера на Линдзи Вон ѝ донесе не само световна слава, но и възможност да изгради богато имотно портфолио

Мечтата на американската ски легенда Линдзи Вон за завръщане на Олимпийските игри приключи с тежко падане в Кортина д’Ампецо. Тя опита да прекоси границата на човешките възможности и да се спусне с над 100 км/ч върху ските със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Въпреки контузията, Вон продължава да бъде символ на изключителна смелост и амбиция, които са я изградили като човек, който никога не се отказва.

Блестящата спортна кариера на олимпийската скиорка ѝ донесе не само световна слава, но и възможност да изгради богато имотно портфолио. Един от най-обсъжданите ѝ имоти е оазисът в Маями, притежаван съвместно с партньора ѝ тогава Диего Осорио. Къщата е пусната за първи път на пазара през 2023 г. за 6 млн. долара, а след неуспешна продажба бе обявена отново през 2024 г. с намаление от 1,5 млн. долара.

Снимка: Zillow

В момента имотът отново е с по-ниска цена – 3,6 млн. долара. Вон го закупува през 2022 г. за 4,3 млн. долара и го предлага за продажба само 10 месеца по-късно. Крайбрежната къща, построена през 1955 г., разполага с четири спални, пет бани, винарска изба, модерна кухня и просторен басейн. Разположена е в затворения комплекс Normandy Shores и включва частен кей, подходящ за лодка с дължина до 14,6 метра. След няколко неуспешни опита за продажба, оазисът в Маями все още е нейна собственост.

Снимка: Luxuri International Real Estate Miami

През 2023 г. Вон и Осорио инвестират в още един имот в близост – луксозна къща в Маями Бийч на Flamingo Drive. За нея двойката плаща 10,5 млн. долара. Имотът е с площ от 575 кв. м, разполага с шест спални, седем бани, басейн, домашен фитнес, офис и огнище, а парцелът от половин акър предлага 30 метра крайбрежна ивица. След по-успешна реализация, домът е продаден в края на 2025 г. за 11 млн. долара, пише The Business Journals.

Снимка: Doyle Terry

Сред значимите ѝ придобивки е и къща в Бевърли Хилс, закупена през 2020 г. заедно с тогавашния ѝ годеник – хокеиста П. К. Събан. Двамата плащат 6,75 млн. долара за жилище с четири спални, шест бани, дизайнерска камина и мраморна кухня, както и двор с басейн, спа зона, къща за гости и гараж за три автомобила със станция за зареждане на Tesla. Имотът е продаден за 6,9 млн. долара, след първоначално по-висока оферта.

След това Вон си купува собствено моминско жилище в Бевърли Хилс за 3,4 млн. долара – напълно реновирана къща с три спални, три бани, модерна система за сигурност и френски врати към озеленен двор с басейн, тераса, фитнес и къща за гости. След оттеглянето си от активния спорт тя инвестира и в обширно имение от 24 акра в Юта, търсейки уединение и пространство за своите кучета, след дълги години живот във Вейл, Колорадо, както разказва в интервю за Греъм Бенсингър.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN