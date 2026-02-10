BGN → EUR
Свят Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията-производител казва, че защитата съдържа данни тип "черна кутия"

Линдзи Вон познава олимпийската трасе за спускане по-добре от всеки друг. Това не е просто писта, това е нейна територия. Тук тя е спечелила рекордните 12 състезания за Световната купа – шест спускания и шест супергиганта. Тук започва и голямата ѝ история още през 2004 г. И точно тук, на мястото, което познава най-добре, легендата падна. По заснежените склонове тя е летяла по-бързо от страха си. Печелила е, падала е, чупила е кости, губила е сезони. Но никога не е губила най-важното – вярата, че може да се върне.

Богатството на Линдзи Вон: Как ски легендата превърна спорта в бизнес за милиони?(СНИМКИ+ВИДЕА)

На Зимните игри в Милано–Кортина Линдзи Вон тръгна по трасето със самочувствието на човек, който е побеждавал тази планина десетки пъти. Но само 12,5 секунди след старта контролът ѝ се изплъзна. Падането беше зрелищно и брутално.

Снимка: БГНЕС

Когато спря, ските на Вон бяха обърнати в противоположни посоки, все още прикрепени към автоматите ѝ. След това тя придвижи лявата си ръка към тялото си и лежеше там сама и практически неподвижна, докато не пристигна помощ,пише сайтът MPRnews. Тя получи нужните грижи, преди да бъде откарана с хеликоптер. Но има нещо, което буквално й е спасило живота или най-малкото е спасило части от тялото й, които можеха да бъдат счупени при това зверско падане. Това нещо е задължителната предпазна въздушна възглавница, която беше под екипа й. Възглавницата се наду веднага, потвърдиха от компанията- производител Dainese. Въздушната възглавница, която се задейства от сложен алгоритъм, когато състезателите загубят контрол, със сигурност е омекотила кацането ѝ.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Беше очевидно, че въздушната възглавница се е отворила, защото гърдите на Вон изглеждаха издути, докато лежеше на снега. Марко Пасторе, който работи по системата за безопасност за Dainese, каза, че въздушната възглавница се издува за броени секунди. В крайна сметка Dainese ще се опита да извлече един вид сензор „черна кутия“, който би могъл да разкрие данни за падането.

Въздушната възглавница в ски състезанията е носима, интелигентна жилетка, която се надува за милисекунди при засичане на катастрофа. Тя изглежда като тънка жилетка с вградени сензори и при задействане се разширява в дебела, защитна въздушна възглавница, покриваща гърдите, раменете, врата и гърба.

