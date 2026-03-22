Кои са най-добрите летища и авиокомпании в света за 2026 г.?

Първите пет места сред летищата в света са заети изцяло от азиатски компании

Летище Чанги в Сингапур е отличено като Летище на годината за 2026 г., отбелязвайки 14-ия път, в който печели това признание. В същото време Qatar Airways беше обявена за най-добрата авиокомпания с най-добро обслужване в света. Международното летище Хамад в Доха липсва от класацията на Skytrax, въпреки че през 2025 г. беше второ. Причината е решението му да се оттегли от външни изложения, конференции, индустриални събития и наградни програми заради текущата обстановка в Близкия изток и Персийския залив, предава Еuronews.

Първите пет места сред летищата в света са заети изцяло от азиатски хъбове – международното летище Инчон е второ, Токио (Ханеда) е трето, Хонконг е четвърто, а Нарита е пето. Азия доминира и при авиокомпаниите, където Cathay Pacific е на второ място, Singapore Airlines – на трето, Korean Air – на четвърто, а STARLUX Airlines – на пето.

В Европа най-доброто летище е „Шарл дьо Гол“ в Париж, което заема шесто място в света и оглавява европейската класация за четвърта поредна година. След него се нареждат летище Рим-Фиумичино, Истанбул и Мюнхен. В топ 20 попадат още Хелзинки-Вантаа, Виена, Лондон Хийтроу , Амстердам Схипхол и Цюрих. Летище Будапеща е обявено за най-добро в Източна Европа, а Хийтроу получава награда за най-добро летищно пазаруване в света.

При авиокомпаниите най-високо класираният европейски превозвач с пълно обслужване е Turkish Airlines, който заема седмо място в общото подреждане. Следват Virgin Atlantic,KLM, Air France и LOT Polish Airlines. В отделната класация за нискотарифни и хибридни авиокомпании AirBaltic е най-добре представената европейска компания с четвърто място, следвана от easyJet, Wizz Air, Ryanair, Jet2, TUI Group, Norwegian и Vueling.

Най-високо оценената хибридна авиокомпания тази година е Lufthansa, която се отличава с комбинация от нискотарифни услуги за кратки разстояния и пълно обслужване при по-дълги полети, както и с удобни връзки през големи хъбове като Мюнхен и Франкфурт. Други добре представени европейски хибридни превозвачи са SWISS, Finnair, British Airways, TAP Portugal, Iberia, Air Europa, SAS, Austrian Airlines и ITA Airways.

