Недостиг на реактивно гориво за самолетите: Възможно ли е хиляди полети да бъдат спрени?

Търговците на петрол прогнозират недостиг на гориво заради продължаващото затваряне на Ормузкия проток през идните седмици

Авиокомпаниите бяха предупредени, че още следващия месец могат да се изправят пред недостиг на реактивно гориво, което създава риск от отменени полети до далечни дестинации в края на натоварения великденски период, цитира БНР.

Търговците на петрол прогнозират недостиг на гориво заради продължаващото затваряне на Ормузкия проток през идните седмици, тъй като резервите се изчерпват и не се попълват. Тази седмица Виетнам стана първата държава, която предупреди за възможни отмени на полети от април, след като Китай и Тайланд обявиха, че спират износа на гориво, за да запазят собствените си запаси.

Очаква се и други страни да последват този пример в следващите дни, като експерти от бранша предупреждават, че авиокомпаниите може да бъдат принудени да прекратят обслужването на някои дълги маршрути, тъй като няма да могат да си осигурят гориво за обратните полети.

Великобритания също е изложена на риск от смущения, ако конфликтът продължи, тъй като по-голямата част от вноса на керосин идва от Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Според последния правителствен доклад за сигурността на доставките, страната разполага с вътрешен рафиниращ капацитет, който покрива едва една трета от настоящото търсене.

Цената на реактивното гориво в Европа достигна рекордно високо равнище във вторник, като нивата са почти двойно по-високи спрямо периода преди началото на конфликта. Поскъпването на реактивното гориво е значително по-голямо в сравнение с това на суровия петрол, основно заради зависимостта от региона като ключов износител.

