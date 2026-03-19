Пътуването до Египет поскъпва: Туроператорите вече искат 30 евро такса "гориво" на човек

Агенциите трябва да уведомяват клиентите за доплащането поне 20 дни преди отпътуване

Туроператори и туристически агенции започват да актуализират цените на вече резервирани и заплатени пакети за почивки и екскурзии в чужбина заради поскъпването на авиационното гориво.

Потребители в социалните мрежи сигнализират, че за предстоящите им пътувания до Египет агенциите изискват доплащане от 30 евро на човек. Причината е повишената цена на чартърния полет, а таксата се определя като „гориво“, включена като клауза в стандартните договори за туристически пакети, позволяваща увеличение на цената, предава "Сега".

До момента съобщения за доплащане идват главно от агенции, предлагащи почивки до Египет. Те уточняват, че от 9 април до края на месеца към вече резервираните и платени пътувания ще бъде добавена такса от 29 евро. Като причина се посочва покачването на цената на суровия петрол тип Brent, която през последните седмици достигна до 115 долара за барел. Очаква се тенденцията да продължи заради напрежението в Близкия изток, което увеличава разходите на авиокомпаниите за гориво.

Някои авиокомпании, като „Райнеър“, посочват в договорите, че горивната такса се активира при определено увеличение на цената на горивото. Например при ръст до 9.99% компанията покрива разхода, при 10–20% се начислява такса от 3.69 евро, а при следващи увеличения сумата се умножава. Освен това таксата може да се начисли и заради по-дълги полетни маршрути, наложени от заобикаляне на региона на Близкия изток. Агенциите трябва да уведомяват клиентите за доплащането поне 20 дни преди отпътуване. Според Закона за туризма увеличение на цената до 8% по обективни причини не дава право на туриста да се откаже от почивката.

