×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
87.44 $/барел
Bitcoin
$67,323.6
Последвайте ни
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
87.44 $/барел
Bitcoin
$67,323.6
Свят Кои са най-добрите градове за отглеждане на деца

Кои са най-добрите градове за отглеждане на деца

Свят

bTV Бизнес Новините

Победителите са класирани по много показатели

Изборът къде да се отглежда семейство е едно от най-важните решения за много млади хора и професионалисти. Освен безопасността, родителите все по-често оценяват фактори като достъпност на образованието, държавна подкрепа за семействата, зелени пространства и качеството на градската среда. В ерата на глобалната мобилност и дистанционната работа тези критерии се превръщат и във важен елемент от конкурентоспособността на градовете.

Ново международно изследване на Compare the Market AU анализира кои градове предлагат най-добрата среда за отглеждане на деца. Докладът оценява 50 световни града по девет ключови показателя и създава общ индекс, който показва къде младите семейства могат да очакват най-добро качество на живот, пише Time out.

Instagram ще предупреждава родителите, ако децата им търсят съдържание за самонараняване

Как е изготвен индексът

Изследването включва комбинация от социални, икономически и инфраструктурни показатели. Сред тях са:

  • ниво на безопасност

  • индекс на щастието

  • брой активности и развлечения за деца

  • месечни разходи за живот

  • държавни разходи за семейни помощи

  • законово гарантиран родителски отпуск

  • ваксинационни нива при децата

  • публични инвестиции в образование

  • зелени площи на глава от населението

Комбинирането на тези показатели позволява по-реалистична оценка на средата, в която семействата живеят и отглеждат деца.

Лидерът в класацията

Начело на класацията застава Бризбън – столицата на австралийския щат Куинсланд. Градът получава общ резултат 6.457 и се отличава особено в няколко категории: високо ниво на безопасност, силни национални програми за детска ваксинация и голямо количество зелени пространства.

Според анализа градът разполага с близо 85 зелени площи на глава от населението – показател, който е значително по-висок от този в много други големи метрополии. Комбинацията от градска инфраструктура и близост до природа е ключов фактор за привлекателността му за семейства.

Силно представяне на Австралия

Австралийските градове доминират значителна част от класацията. Освен Бризбейн, в топ 10 попадат още:

  • Сидни

  • Перт

  • Мелбърн

     

Блокират една от най-известните игри сред децата

Европейските градове също заемат важни позиции в класацията. Най-високо класираният европейски град е Лондон, който се нарежда на второ място благодарение на огромното разнообразие от културни, образователни и развлекателни дейности за деца.

На четвърта позиция е Хелзинки, който се отличава със силни инвестиции в образование и социални политики за семейства. Скандинавските градове като Стокхолм и Копенхаген също се представят стабилно, благодарение на развитите социални системи.

Топ 20 на най-добрите градове за семейства

Класацията на най-добрите градове за отглеждане на деца включва:

 

  • Бризбейн

  • Лондон

  • Окланд

  • Хелзинки

  • Сидни

  • Пърт

  • Мелбърн

  • Стокхолм

  • Берлин

  • Сеул

  • Париж

  • Ню Делхи

  • Прага

  • Копенхаген

  • Барселона

  • Лисабон

  • Уелингтън

  • Рим

  • Виена

  • Мадрид

 

Какво означава това за градовете

Подобни класации се превръщат в важен инструмент за градски бранд и привличане на таланти. В условията на глобална конкуренция между градовете за квалифицирани кадри, качеството на живот за семейства се превръща в ключов фактор.

Градове, които инвестират в образование, зелени пространства и социална подкрепа за родители, не само подобряват условията за живот на своите жители, но и увеличават своята икономическа привлекателност в дългосрочен план.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата