БГ Бизнес Най-високоплатеният пилот от F1 взима $76 млн.: Колко получава Никола Цолов във Формула 2?

Най-високоплатеният пилот от F1 взима $76 млн.: Колко получава Никола Цолов във Формула 2?

БГ Бизнес

Айлин Дрикова

Как работи финансовата машина на Формула 2?

Никола Цолов направи първата си победа във Формула 2. Тръгвайки от пета позиция, Българският Лъв проби път до върха в Гран при на Австралия, записвайки историческа първа победа. Но докато феновете развяваха трибагреници, мнозина си зададоха един въпрос: Каква е заплатата на Никола във Формула 2 и въобще има ли такава? Отговорът е прост: Не. Няма. Нула евро. Нула долари. Както във Формула 3, така и във Формула 2, Никола Цолов не получава никаква парична награда.

Има ли парични награди във Формула 2?

Снимка: F2.com

За разлика от Формула 1, където отборите и пилотите разполагат с огромни бюджети и значителни финансови бонуси, във Формула 2 директните парични награди за победа в състезание са ограничени или практически несъществуващи. Серията е създадена основно като развиваща платформа, чиято цел е да подготви младите таланти за върха на моторните спортове.

Това означава, че победа като тази на Никола Цолов носи много по-ценна „валута“ – видимост, престиж и интерес от големи отбори и спонсори, които могат да отворят вратите към Формула 1.

Българският лъв изрева във Формула 2!

Кой всъщност плаща на пилотите?

Финансовият модел на Формула 2 е различен от този в повечето професионални спортове. Пилотите обикновено се състезават за отбори, които осигуряват автомобила, техниката и екипа. В същото време обаче много състезатели самите те трябва да осигурят финансиране, за да получат място на стартовата решетка.

Големите отбори могат да привлекат по-сериозни спонсори и партньори, което понякога позволява на талантливи пилоти да получат по-добри условия. Но в повечето случаи спонсорите са ключът към кариерата на един млад състезател.

Ролята на спонсорите

Снимка: F2.com

Спонсорството е жизненоважно във Формула 2. Много пилоти разчитат на лични партньори, които покриват състезателните такси, пътуванията, разходите за подготовка и тренировки, ежедневните разходи по време на сезона. Колкото повече успехи има един пилот, толкова по-лесно може да привлече нови спонсори и да увеличи финансовата си стабилност.

Представянето е всичко

Успехите на пистата са най-важният фактор за бъдещите приходи на пилотите. Постоянните добри резултати в шампионата могат да доведат до договори с по-силни отбори, по-големи спонсорски сделки и евентуално интерес от академиите на отбори от Формула 1

Точно по този път са минали някои от най-големите имена в спорта, като Макс Верстапен и Люис Хамилтън, подкрепяни съответно от програмите на Red Bull Junior Team и McLaren Formula One Team.

Колко струва сезон във Формула 2?

Снимка: Lap.bg

Състезанията на това ниво са изключително скъпи. По данни на F1chronicle. Един сезон във Формула 2 може да струва между 2 и 3 милиона евро, а понякога и повече, особено ако става дума за място в топ отбор. В тази сума влизат поддръжката на автомобила, инженерна работа, логистика и транспорт, пътувания и настаняване, застраховки и лична подготовка. Често пилотите трябва да участват и в таксата за място в отбора, която може да бъде между 1,5 и 2 милиона евро.

76 млн. долара награда? Той е най-скъпият пилот във Формула 1

Печелят ли отборите?

Отборите във Формула 2 генерират приходи основно от такси на пилотите, спонсорства, продажба на оборудване и технически услуги. Според оценки на Forbes, шампионатът е генерирал около 21 милиона долара приходи през сезон 2018, като голяма част от тези средства се реинвестират обратно в развитието на серията.

Разликите между Формула 1 и Формула 2 са много, но ако говорим за пари, най-голямата разлика се състои в това, че пилотите от Формула 1 получават заплащане. Като цяло заплатите и бонусите им варират. По данни, цитирани от Forbes, най-високоплатеният пилот от Формула 1 е Макс Верстапен, който печели впечатляващите 76 милиона долара - заплата от 65 милиона долара и бонуси в размер на 11 милиона долара.

За повечето пилоти от Формула 1 истинската награда не е чекът след състезанието, а шансът да стигнат до Формула 1. Там вече заплатите могат да достигнат милиони долари годишно, а престижът е несравним.

