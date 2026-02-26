Instagram ще предупреждава родителите, ако децата им търсят съдържание за самонараняване

От Meta посочват, че сигналите ще се изпращат, когато в рамките на кратък период бъде отчетено търсене на подобни материали

Родителите, които използват инструментите за родителски контрол в Instagram, скоро ще получават уведомления, ако техният тийнейджър многократно търси в платформата термини, свързани със самоубийство или самонараняване. Това е първият случай, в който компанията майка Meta ще предупреждава проактивно родителите за подобни търсения, вместо единствено да блокира достъпа до тях и да насочва младите потребители към външни източници на помощ, предава ВВС.

От следващата седмица родителите и тийнейджърите с профили в Instagram във Великобритания, САЩ, Австралия и Канада ще започнат да получават тези известия, а на по-късен етап мярката ще бъде въведена и в останалите държави. Благотворителната организация за превенция на самоубийствата „Моли Роуз“ обаче отправи остра критика към новите мерки, предупреждавайки, че те могат да нанесат повече вреда, отколкото полза.

Снимка: iStock

Главният изпълнителен директор на фондацията, Анди Бъроуз, заяви, че подобен тип уведомяване крие сериозни рискове. По думите му, макар всеки родител да иска да знае дали детето му изпитва затруднения, подобни неясни сигнали могат да предизвикат паника и да оставят семействата неподготвени за чувствителните и трудни разговори, които биха последвали. Организацията е основана от семейството на Моли Ръсел, която през 2017 г. на 14-годишна възраст отне живота си, след като е била изложена на съдържание, свързано със самонараняване и самоубийство, включително в Instagram.

От Meta посочват, че сигналите ще се изпращат, когато в рамките на кратък период бъде отчетено търсене на подобни материали, като към тях ще бъдат добавени и експертни ресурси, които да подпомогнат родителите при провеждането на трудни разговори. Въпреки това Бъроуз се позова на предишни проучвания на фондацията, според които Instagram продължава активно да препоръчва съдържание, свързано с депресия, самоубийство и самонараняване, на уязвими млади хора. Той подчерта, че отговорността трябва да бъде насочена към ограничаване на тези рискове, а не към прехвърляне на вината върху родителите чрез подобни съобщения. Компанията оспори тези констатации, като заяви, че те изкривяват усилията ѝ за защита на тийнейджърите и подкрепа на родителите.

Новите известия са част от по-широк контрол върху тийнейджърските акаунти и целят да информират родителите при внезапни промени в поведението и навиците на търсене на децата им. Според публикация в блога на Meta, мярката надгражда вече съществуващите защити в Instagram, които включват скриване на съдържание, свързано със самонараняване, и блокиране на опасни търсения. Уведомленията ще се изпращат по имейл, SMS, WhatsApp или директно в приложението, в зависимост от наличните данни за контакт.

От компанията уточняват, че сигналите се генерират въз основа на анализ на моделите на търсене и понякога може да бъдат изпратени дори когато няма реална причина за тревога, тъй като ще се действа с повишено внимание. В следващите месеци Meta планира да въведе сходни предупреждения и при обсъждане на теми за самонараняване и самоубийство с чатботове с изкуствен интелект в Instagram, тъй като все повече млади хора търсят подкрепа чрез подобни инструменти. Междувременно социалните мрежи са под засилен натиск от правителствата по света да направят платформите си по-безопасни за деца. В началото на годината Австралия въведе забрана за използване на социални медии от лица под 16 години, а Испания, Франция и Обединеното кралство обсъждат подобни мерки. В САЩ главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и ръководителят на Instagram Адам Мосери наскоро се явиха в съда, за да защитят компанията срещу обвинения, че е насочвала услугите си към по-млада аудитория.

