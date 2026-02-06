Блокират една от най-известните игри сред децата

Крият ли се рискове за децата?

Египет спря една от най-популярните игрални платформи – Roblox. Платформата вече е блокирана в цялата страна, тъй като властите презприемат марки за достъпа на деца до интернет, съобщава Gulf News.

Египет се присъединява към няколко други страни, включително Катар и турция, които или ограничиха достъпа, или блокираха изцяло играта.

Защо се стига до забраната?

Египетските власти първоначално не предоставиха подробни причини за забраната. Държавният информационен сайт Ahram Online обаче съобщи по-рано тази седмица, че египетски сенатор призова за регулиране на Roblox, за да се „защитят моралните и образователни ценности на децата“ и да се „ограничат свързаните с тях психологически и поведенчески рискове“.

Ходът на Висшия съвет за регулиране на медиите ще направи Египет една от няколкото страни, включително някои в арабския свят, които блокират или ограничават играта. Според държавната агенция за Близкия изток в сряда, забраната ще бъде въведена в координация с Националния регулаторен орган за телекомуникации.

Позицията на Roblox

Корпорацията Roblox реагира бързо на забраната, цитирана от AFP. Говорител на компанията заяви, че са се свързали с египетските власти „с предложение за диалог, за да се опитат да разрешат този въпрос и бързо да възстановят достъпа“.

Компанията подчерта готовността си да работи с регулаторните органи. „Работихме в тясно сътрудничество с други регулаторни органи, за да изградим локализирани възможности, съобразени с техните културни ценности и основани на нашия споделен ангажимент за безопасност“, добави говорителят.

Roblox подчерта, че безопасността на потребителите остава „основен приоритет“. Платформата използва както инструменти за човешка проверка, така и инструменти за изкуствен интелект, за да модерира съдържание и да премахва експлоататорски материали.

Около 100 милиона души използват Roblox ежедневно по целия свят. Според данни на компанията, лицата под 13 години представляват приблизително 40% от потребителите му през 2024 г.

Това означава, че приблизително 40 милиона деца по света имат достъп до платформата ежедневно. Именно огромният ѝ обхват сред младите потребители е това, което тревожи регулаторните органи.

Миналата година Roblox ограничи определени функции в Близкия изток, за да отговори на опасенията за онлайн безопасността. Компанията очевидно е предвидила регионалната чувствителност, но очевидно не е стигнала достатъчно далеч, за да задоволи египетските власти.

